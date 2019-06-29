В прифронтовой Марьинке установили тризуб с надписью «Слава Украине!». Новости

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) установили шеститонный тризуб с надписью «Слава Украине!», передает ТСН.

Отмечается, что стелу поставили волонтеры из Винницкой области в ​​память о всех погибших бойцах и как напоминание будущим поколениям – война проходила именно здесь.

Как сообщалось ранее, 28 июня, со стороны Марьинки волонтеры, активисты, местные жители и украинские военные запустили на воздушных шарах украинский флаг в сторону временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка.

Напомним, в неподконтрольном украинской власти Донецке появились поздравительные листовки с Днем Конституции Украины. В центре города сегодня вывесили большой флаг Украины.