Разминирование: В течение недели спасатели обезвредили 321 взрывоопасный предмет. Новости

В течение недели силы и средства подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава объединенных сил в течение недели 75 раз привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 53 гектара территории, изъят и уничтожен 321 взрывоопасный предмет. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 3684 раза, обследовано 5214 гектаров территории и 16,29 гектаров акватории, изъято и уничтожено 20914 ВОП.

«Личным составом ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Лебединское и Бердянское, за неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 374 жилых домов», – говорится в сообщении.

Спасателями в пунктах оказания помощи населению расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда была оказана медицинская и психологическая помощь 760 лицам.

На территории Донецкой и Луганской областей пожарная и техногенная обстановка была контролируемой.