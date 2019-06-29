Сначала встреча «вдвоем или втроем»: Путин сказал, как будет использоваться «нормандский формат». Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что «нормандский формат» будет использоваться, но сначала будет встреча «вдвоем или втроем». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке (Япония), передает УНИАН.

Отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров стран «нормандской четверки» (Украины, России, Германии и Франции) для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, Путин подтвердил, что обсуждал это с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Да, мы говорили об этом – договорились, что мы будем этот формат использовать в дальнейшем», – сказал он.

Путин подчеркнул, что согласен с Меркель, что нужно использовать «все инструменты, а там их не так и много, один из действующих – это «нормандский формат». «Будем работать. Вопрос только когда. Сроки надо согласовать и в какой последовательности – будем сначала проводить консультации вдвоем, втроем, потом соберемся вчетвером. В принципе – «да», но по конкретике должны договориться наши помощники и МИДы», – сказал Путин.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за срочное проведение переговоров в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

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