В Лиманском районе во время отдыха погиб житель Константиновки. Новости

Несчастный случай произошел ​​в поселке Яцковка (Донецкая обл.). На пляже на 30-летнего мужчину упало дерево. Полицией начато досудебное расследование. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что 28 июня около 16:00 в полицию Лимана поступило сообщение о гибели человека на берегу Оскольского водохранилища.

Погибшим оказался житель Константиновки 1989 года рождения, который отдыхал на одной из местных баз. По словам свидетелей, во время отдыха на него упало дерево.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.