В Мариуполе задержали рабовладельцев (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) разоблачили преступную группу лиц, которые занимались трудовой эксплуатацией местных жителей. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что по оперативной информации установлено, что группа из шести мужчин в возрасте от 40 до 50 лет организовала на территории Мариуполя так называемые «реабилитационные центры», в которых с помощью объявлений привлекала людей, оказавшихся в трудном материальном положении, с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации.

Средства, которые поступали в центр от заказчиков работ, так называемым пациентам центра в качестве заработной платы не выплачивались, а распределялись между членами преступной группировки. Кроме того, люди проживали в ужасных условиях и по 10 человек в одной комнате, не имели удовлетворительного питания.

В результате обысков в помещениях, где жили «работники» обнаружена и изъята полиграфическая продукция, черновые записи и деньги добытые преступным путем.

В настоящее время проходят первоочередные меры для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения и круга лиц, причастных к нему. Проводится ряд обысков на территории Мариуполя и в других областях страны.

Решается вопрос о задержании участников группы в порядке ст. 208 УПК Украины и объявления им о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.