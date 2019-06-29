СБУ проверит четырех освобожденных пленных. Новости

Четверо освобожденных украинских пленных, которые прибыли сегодня в Киев, пройдут специальную проверку СБУ. Об этом сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает «РБК-Украина».

Как отметила Гитлянская, пока освобожденных отправят в больницу. Обследование будет проведено в специализированной клинике, где будет оказана лучшая помощь, будет проведено полное обследование. «В случае необходимости работать с ними будет психолог», – сказала она.

После этого будет проведена стандартная процедура проверки.

«Конечно, у нас есть стандартная процедура проверки, которую мы осуществляем в отношении всех освобожденных. Проверяем, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству», – сказала пресс-секретарь.

Гитлянская также добавила, что в случае добровольного признания в том, что человека склонили к сотрудничеству, он освобождается от уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что четырех освобожденных из плена «Д-ЛНР» украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправились в Киев.

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