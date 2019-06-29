Путин высказался по вопросу военнопленных украинских моряков. Новости

Глава РФ Владимир Путин заявил, что для освобождения украинских военнопленных моряков из российского СИЗО нужно дождаться завершения судебного разбирательства и намекнул на возможный обмен. Об этом он сказал сегодня, 29 июня, на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в городе Осака (Япония), пишет « УНИАН » .

«Идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине», – сказал Путин.

Он также ответил на вопрос, связывано ли освобождение украинских моряков с возвращением России в ПАСЕ и действительно ли министр иностранных дел Украины Павел Климкин отверг предложение России освободить украинских военных прямо сейчас. «Нет, при чем здесь ПАСЕ и украинские моряки. Обратите внимание. По-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии (Руслан Хомчак, – прим.) подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко во время предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это безобразие. Давайте мы с этого будем исходить, если да, то фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны», – сказал Путин.

По его словам, «в спокойном рабочем режиме этот вопрос можно решить». «У нас есть вопросы некоторых людей, задержанных в Украине», – добавил Путин.

По его словам, моряки выполняли приказ, и Россия отдает себе в этом отчет, но, тем не менее, они нарушили российский закон. «Нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», - подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.