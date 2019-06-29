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В Донецкой области полиция зарегистрировала более полусотни нарушений, связанных с выборами. Новости

В Донецкой области полиция зарегистрировала более полусотни нарушений, связанных с выборами

29.06.19 21:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области правоохранители зарегистрировали 55 инцидентов, связанных с выборами. По 4 фактам открыты уголовные производства. По другим сообщениям проводится проверка. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

Большинство обращений, как отмечают правоохранители, касаются нарушения предвыборной агитации: установление билбордов, палаток, отсутствие установочных данных типографии, заказчика.

Уголовные же производства полицейские открыли по фактам возможного подкупа избирателей, препятствование осуществлению избирательного права, хулиганства и нанесения легких телесных повреждений.

Напомним, внеочередные парламентские выборы намечены на 21 июля 2019 года.

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