Лимиты на стоимость посылки из-за границы: В Украине начинают действовать новые правила. Новости

Изменения Налогового кодекса, которые касаются налогообложения посылок из-за рубежа, вступают в действие с 1 июля 2019 года, пишет ЛІГА.

Теперь, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость. Раньше этот порог составлял 150 евро.

Как и что нужно будет оплачивать?

Официально звучит так: изменения касаются товаров в международных и экспресс-отправлениях, заходящих в Украину, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро для одного получателя в одной депеше от одного отправителя.

Дополнительных платежей будет два: НДС 20% и пошлина 10%. Все это получатель должен будет уплатить только с суммы, которая вышла за пределы 100 евро. То есть за посылку, внутри которой товаров на 140 евро - с учетом стоимости доставки - сверху нужно добавить 8 евро НДС и 4 евро пошлины.

Для расчета суммы будет применяться курс НБУ, установленный на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

Кого это коснется? И кого нет?

Правило «100 евро» действует для физических лиц. Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей беспошлинный лимит остается на уровне 150 евро.

Власти уверены, что изменение прежде всего повлияет на тех, кто обходит правила ввоза международных посылок. Нина Южанина, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, заверяла, что люди, которые заказывают товары из-за рубежа для себя, не пострадают. По ее утверждению, количество посылок суммой выше 150 евро составляет лишь 1,4% от общего числа.

Но 150 евро – это почти 4500 грн, цена среднебюджетного смартфона. Лимит в 100 евро отсекает этот сегмент для частных заказчиков. Хотя, как недавно сообщала «Новая Почта», средний чек посылки из-за рубежа составляет $66, а средний вес – 1,6 кг. Самые популярные иностранные онлайн-магазины, в которых осуществляют покупки украинцы, – eBay (28% всех посылок), Amazon (22%) и 6pm (более 13%).

На всякий случай: изменения не коснутся правил личного ввоза: суммарная стоимость ввезенных товаров – до 500 евро (до 1000 евро в аэропортах) налогом не облагается. Это если пересекать границу не чаще раза в трое суток. Если чаще, придется ограничиться суммой в 50 евро. Или уплачивать налог.

Когда это было принято?

Изменения приняты 23 ноября 2018 года вместе с пакетом других поправок в Налоговый кодекс. За соответствующий законопроект №9260 проголосовали 236 народных депутатов. Также был предусмотрен переходный период действия старого беспошлинного лимита в 150 евро с 1 января по 30 июня 2019 года.

Среди первых предложенных изменений также было ограничение количества посылок - не больше трех в месяц на одного получателя. Однако оно не было принято. Не оправдались также опасения по введению безналогового лимита в 22 евро. Хотя сам порог все же снизили на треть.

Можно ли обойти ограничения?

В целом – да. Способы могут быть разные.

Например, если у вас несколько товаров общей суммой больше 100 евро, есть смысл разделить их по разным посылкам. Ведь ограничения по количеству отправлений все-таки нет. Правда, вырастет стоимость доставки.

Как говорилось выше, лимит для ФЛП и юрлиц не изменился. Поэтому посылки эквивалентом до 150 евро все еще можно отправлять на них. Если, конечно, такая возможность есть.

Есть и старый способ – попросить отправителя занизить задекларированную стоимость. Ведь таможенники в первую очередь ориентируются на эту цифру. Однако здесь тонкая грань. Во-первых, это все-таки обман. Во-вторых, явное несоответствие суммы указанным товарам может повлечь за собой проверку посылки, ее реальной стоимости и принуждение налог все же заплатить. Но если «коррекция» суммы будет помещаться в несколько евро, может и сработать.

Как это повлияет на работу почтовых операторов?

Они остаются звеном, которое ответственно за уплату налога в бюджет за ввезенные и оформленные товары. За несвоевременный расчет по этим налогам почтовиков могут строго наказать: таможенные органы будут отказывать в приеме их посылки и возвращать последние отправителю.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада отменила норму о «трех посылках», согласно которой один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц.