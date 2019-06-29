Макрон анонсировал новую встречу с Путиным относительно Украины. Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается в ближайшее время лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Украине и «нормандского формата». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20, пишет ТАСС.

«В ближайшие недели мы продолжим с российским президентом тот обмен мнениями, который имел место в Японии, и в ближайшие недели у нас состоится новая двусторонняя встреча... С президентом Путиным мы обсудили различные актуальные кризисы, в частности ситуации в Украине. Я выступаю за то, чтобы мы добились конкретного продвижения с тем, чтобы обеспечить возобновление встреч в нормандском формате на уровне глав государств и правительств», – подчеркнул он.

По словам Макрона, он «не намерен проводить встречи просто ради их проведения». «Об этом я прямо сказал президенту Путину. То есть имею в виду, что должна быть достигнута смена нынешних позиций. Считаю, что в рамках председательства Франции в G7 абсолютно необходимо, чтобы были сделаны подобные инициативы в отношении России, которые предусматривают использование всех форм сотрудничества по основным вопросам, касающихся дестабилизации и конфликтов в мире. Это должно делаться без какой-либо наивности, но вместе с тем не следует закрывать дверь для переговоров. Речь идет не об изменении формата "семерки", а о том, чтобы сделать инициативы, которые приведут к полезным решениям», – резюмировал Макрон, уточнив, что для подготовки этих переговоров ждут встречи «экспертов и министров, которые состоятся в ближайшие недели».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что «нормандский формат» будет использоваться, но сначала будет встреча «вдвоем или втроем».

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