Сеть центров, где держали рабов, в Украине организовал россиянин, – полиция (Фото). Новости

Полиция в Донецкой области освободила из трудового рабства около 100 человек, которых эксплуатировали владельцы «реабилитационных центров». Организатором преступной группы является гражданин Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу.

В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области пресекли деятельность трех таких центров – в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Установлен организатор группы – гражданин РФ.

Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей. из «трудовых лагерей» освобождены около 100 человек. После этого медики проверят состояние их здоровья.