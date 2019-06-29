Смерть в полиции: ГБР расследует обстоятельства гибели задержанного в Константиновке (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сегодня, 29 июня, сообщила пресс-служба ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.

По предварительной информации, 27 июня 2019 года в одном из служебных кабинетов Константиновского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, который был задержан по подозрению в совершении грабежа. В ходе допроса подозреваемый, на котором были одеты специальное средство – наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался.

Получив информацию, следователи Краматорского теруправления ГБР прибыли на место происшествия. Проводится комплекс неотложных следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.

Уголовное производство расследуется по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что житель Константиновки (Донецкая обл.) в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на женщину, соединенное с насилием. Злоумышленник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, был оперативно задержан полицейскими в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Завладев оружием сотрудника полиции, подозреваемый покончил с собой.