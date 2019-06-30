Сводка из зоны ООС за 29 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по украинском военным из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Гранитного – из минометов калибра 120 мм;

трижды рядом с Опытным – из минометов калибра 120 мм, противотанковых управляемых ракет, гранатометов различных систем;

неподалеку Песок – из гранатометов различных систем;

два раза в районе населенного пункта Водяное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

на окраине Авдеевки – из станкового противотанкового гранатомета;

дважды неподалеку Верхнеторецкого – из минометов калибра 82 мм;

два раза рядом с Красногоровкой – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Новоселовка Вторая – из минометов калибра 120 и 82 мм;

рядом с Каменкой – из миномета калибра 120 мм;

неподалеку Павлополя из – ручного противотанкового гранатомета;

на окраине Широкино – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Лебединское – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны 13 раз:

дважды возле Луганского – из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

четыре раза на окраине Майорска – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

пять раз неподалеку Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Зайцево – из минометов калибра 82 мм;

в районе населенного пункта Железное – из противотанкового ракетного комплекса.

В «ДНР» заявли об обстреле своих позиций около Горловки (пос. ш-ты им. Изотовапос. ш-ты 6/7), Красного Октября, Зайцево (юг), Александровки, Донецкого аэропорта (терминал, Вольво-Центр), Веселого, Васильевки, Спартака, Дзержинского, Доломитного, Жабичево, Старомихайловки. Применялись минометы калибром 82 мм и 120 мм, СПГ, АГС, БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также сообщается, что в результате обстрела поселка шахты им. Изотова в Горловке повреждения кровли и остекления получил дом по адресу ул. Тушинская, 6/1. Кроме того, повреждены трубы канала «Северский Донец – Донбасс». В Зайцево в результате прямого попадания произошло возгорание дома по адресу ул. Брусилова, 30. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище.

В «ЛНР» заявили о трех нарушениях «режима тишины». Обстрелам подверглись районы Первомайска, сел Логвиново и Нижнее Лозовое. Огонь велся из 120-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.