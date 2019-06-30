В восьми громадах Луганщины начались первые выборы. Новости

Сегодня, 30 июня, в Луганской области в восьми объединенных территориальных громадах (ОТГ) проходят первые выборы депутатов сельских и поселковых ОТГ. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, по состоянию на 8:00 в Марковском районе открыты 26 избирательных участков, в Сватовском – 12, в Станично-Луганском – 5, в Старобельском – 14. Это составляет 100% от запланированного количества.

Также сегодня начались дополнительные выборы депутатов в сельские советы, которые присоединились в состав уже образованных ОТГ. В Белокуракинской и Новопсковской ОТГ работают по одному участку.

Отмечается, что избирательный процесс начат вовремя и без нарушений.

Напомним, всего в этот день выборы состоятся в 66 громадах Украины.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) утвердила распределение субвенции из государственного бюджета на подготовку и проведение местных выборов 30 июня 2019 года.