Мост вблизи КПВВ «Станица Луганская»: Стало известно, кто и сколько выделил денег на ремонт. Новости

Международный комитет Красного Креста (МККК) выделил 60 млн евро на ремонт пешеходного моста в Станице Луганской (Луганская обл.), расположенного вблизи линии разграничения и контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА).
Как сообщается, ремонт планируется после полного разведения сил и средств. Так, исполняющий обязанности председателя ЛугОВГА Сергей Филь заверил, что «разведение войск позволит восстановить мост между пропускными пунктами по обе стороны линии разграничения».
Напомним, в КПВВ «Станица Луганская» в 2018 году с украинской стороны провели ремонтные работы. Здесь улучшили инфраструктуру и с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности, а также для недопущения коррупционных проявлений среди персонала, обеспечивающего контрольные процедуры КПВВ был оборудован системой видеонаблюдения. При этом незаконные вооруженные формирования «ЛНР» блокируют процесс ремонта и восстановления пешеходного моста через линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская». По словам официального представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгения Марчука, украинская власть готова отремонтировать мост, расположенный вблизи КПВВ «Станица Луганская», при условии полного соблюдения режима тишины.
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