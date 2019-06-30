Спортивно-морская история: В Мариуполе появился еще один мурал (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) ко Дню молодежи, который отмечают сегодня, 30 июня, художники из Одессы создали новый мурал. Об этом говорится на странице в Facebook «Маріуполь – туристичне місто».

Расположен мурал на территории яхт-клуба «Азовсталь» (Городская водная станция).

Как сообщается, художники Игорь Матроскин и Денис Белый 2 дня работали над спортивно-морским рисунком, который стал украшением водной станции. Расположен он на гаражах, где находятся плавсредства: яхты, лодки и тому подобное. Ранее гаражи были просто окрашены в один цвет, а теперь на территории в 15 метров длиной развернулась настоящая спортивно-морская история.

Напомним, за последние несколько лет Мариуполь украсили десятки муралов – как не очень больших, так и огромных. Преимущественно муралы и надписи на фасадах зданий посвящены социальным вопросам и отражают текущую реальность.

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