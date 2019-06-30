На Донетчине капитально ремонтируют участок международной трассы (Фото). Новости

В Донецкой области между Славянском и Бахмутом (до переименования Артемовск) продолжается капитальный ремонт международной трассы М-03. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
«По маршруту Славянск – Бахмут продолжается капитальный ремонт автодороги общего пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Дорожная спецтехника работает у села Никоноровка. На объекте продолжаются работы по "поднятию" проезжей части (в самой низкой отметке на 1,1 м) с целью "сглаживания" крутого спуска/подъема и открытия дальности видимости», – говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с расширением проезжей части и укладкой новых слоев дорожной одежды, строители выполняют работы по досыпке земляного грунта (устройство подошвы насыпи земляного полотна) и ремонта устаревшей водопропускной трубы.
В облавтодоре напоминают, что капремонт 16-километрового участка между селами Никоноровка и Миньковка начался еще в прошлом году. В 2018 году было восстановлено 14,8 км международной трассы.
«Без преувеличения можно сказать, что отремонтированный в течение 2016-2018 годов участок международной трассы М-03 является настоящей визитной карточкой Донбасса. Почти 40 км от границы с Харьковской областью, минуя Славянск, в сторону Бахмута полностью восстановлено текущим средним ремонтом. В рамках Бахмутского района выполняется вышеуказанный капремонт 16 км трассы, и еще 15 км до самого Бахмута ждут восстановления», – отмечается в сообщении.
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