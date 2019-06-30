На Луганщине Mercedes въехал в ВАЗ: В ДТП пострадал ребенок (Фото). Новости

В Рубежном (Луганская обл.) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшими. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

Так, авария случилась вчера вечером на перекрестке улиц Б. Хмельницкого и Иванова. «Водитель Mercedes S 550, не предоставив преимущества в движении, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2101, который двигался по главной дороге», – говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажиры ВАЗ, среди которых малолетний ребенок.

Все пострадавшие были госпитализированы.

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