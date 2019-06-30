Минут 40 движения ноль: Ситуация в пунктах пропуска утром 30 июня. Новости

Сегодня утром, 30 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 июня через КПВВ последовало 37,7 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 8425 человек и 1010 транспортных средств;
- «Марьинка» – 7625 человек и 1295 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 7300 человек и 1270 транспортных средств;
- «Гнутово» – 3780 человек и 935 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 10560 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 10/45;
- «Марьинка» – 0/40;
- «Новотроицкое» – 15/35;
- «Гнутово» – 10/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Нekwave: «5:50. На Горловке машин 70»;
- Станислав: «8:27. На 6:30 днр – неполная сетка. Машин как обычно до..я»;
- GR: «9:31. На 8:10 Майорск в Днр сразу на проверку. Пеших нет. В Украину на Майорске на 8:50 авто 20 перед въездом на таможню, пеших около 30 чел. Перед паспортным Днр на 9:30, машины впритык к 0 и + перед ним 3-5 авто».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Anton Berg: «4:12. Каргил. 04:10. Выезд из Донецка. 50-60 основной (у моста), 10 льгота»;
- Александр: «5:37. Каргил: весь подъем на мост»;
- Anton: «6:03. Каргил. В Украину. Каждые 10минут. Продвижение очереди минимум на 2 авто»;
- Вячеслав: «6:12. Каргил: льгота до подъема на мост, общая до штанов»;
- Оксана: «6:28. Каргил в Украину на 6:15: основная заходит на мост, дальше не видно, льгота до спуска с моста»;
- Евгений: «7:18. Каргил в Донецк 20 машин основная, 8 льгота»;
- Оксана: «7:52. Каргил в Украину движение хорошее. В 4 утра стали в основную, в 7:45 проехали ДНР-пост, минут 10 максимум были на самом посту, багажник открыли и закрыли, хотя вещей много»;
- Яна: «8:59. На Каргиле в сторону Украины огромная очередь. Очередь аж на мосту, доходит до конца отбойников, несколько метров до знака Донойл»;
- Марина: «9:35. Каргил в Украину очередь основная на мосту».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Александр: «4:21. Еленовка на Мариуполь основной около 70»;
- Светлана: «5:28. На Еленовке в 5:00 стали на повороте. Через 30 мин очередь ушла далеко за церковь! Ад несусветный. К открытию уже из города очередь будет»;
- Александр: «7:12. На Еленовке что-то застопорились, минут 40 движения ноль»;
- Елена: «8:07. На Новотроицке в сторону Донецка 17 машин»;
- Александр: «8:57. На Еленовке на сейчас 165 машин основной и 35 льготы. Движения практически нет».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Макс: «5:53. Основная на камышах, льгота 13»;
- Григорий: «6:37. Октябрь: очередь до магазина. Общая очередь двигается стабильно раз в 10 минут на 2-4 машины»;
- Елена: «9:28. Пищевик машин 10, но подъезжают. На Октябре еще никого»
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
Комментарии