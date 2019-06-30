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Минут 40 движения ноль: Ситуация в пунктах пропуска утром 30 июня. Новости

Минут 40 движения ноль: Ситуация в пунктах пропуска утром 30 июня

ДН

30.06.19 09:43dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 30 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 июня через КПВВ последовало 37,7 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 8425 человек и 1010 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 7625 человек и 1295 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 7300 человек и 1270 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 3780 человек и 935 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 10560 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: 

  • «Майорское» – 10/45; 
  • «Марьинка» – 0/40; 
  • «Новотроицкое» – 15/35; 
  • «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.   

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»): 

  • Нekwave: «5:50. На Горловке машин 70»;
  • Станислав: «8:27. На 6:30 днр – неполная сетка. Машин как обычно до..я»;
  • GR: «9:31. На 8:10 Майорск в Днр сразу на проверку. Пеших нет. В Украину на Майорске на 8:50 авто 20 перед въездом на таможню, пеших около 30 чел. Перед паспортным Днр на 9:30, машины впритык к 0 и + перед ним 3-5 авто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):  

  • Anton Berg: «4:12. Каргил. 04:10. Выезд из Донецка. 50-60 основной (у моста), 10 льгота»;
  • Александр: «5:37. Каргил: весь подъем на мост»;
  • Anton: «6:03. Каргил. В Украину. Каждые 10минут. Продвижение очереди минимум на 2 авто»;
  • Вячеслав: «6:12. Каргил: льгота до подъема на мост, общая до штанов»;
  • Оксана: «6:28. Каргил в Украину на 6:15: основная заходит на мост, дальше не видно, льгота до спуска с моста»;
  • Евгений: «7:18. Каргил в Донецк 20 машин основная, 8 льгота»;
  • Оксана: «7:52. Каргил в Украину движение хорошее. В 4 утра стали в основную, в 7:45 проехали ДНР-пост, минут 10 максимум были на самом посту, багажник открыли и закрыли, хотя вещей много»;
  • Яна: «8:59. На Каргиле в сторону Украины огромная очередь. Очередь аж на мосту, доходит до конца отбойников, несколько метров до знака Донойл»;
  • Марина: «9:35. Каргил в Украину очередь основная на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):  

  • Александр: «4:21. Еленовка на Мариуполь основной около 70»;
  • Светлана: «5:28. На Еленовке в 5:00 стали на повороте. Через 30 мин очередь ушла далеко за церковь! Ад несусветный. К открытию уже из города очередь будет»;
  • Александр: «7:12. На Еленовке что-то застопорились, минут 40 движения ноль»;
  • Елена: «8:07. На Новотроицке в сторону Донецка 17 машин»;
  • Александр: «8:57. На Еленовке на сейчас 165 машин основной и 35 льготы. Движения практически нет».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»): 

  • Макс: «5:53. Основная на камышах, льгота 13»;
  • Григорий: «6:37. Октябрь: очередь до магазина. Общая очередь двигается стабильно раз в 10 минут на 2-4 машины»;
  • Елена: «9:28. Пищевик машин 10, но подъезжают. На Октябре еще никого»

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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