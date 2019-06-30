Минут 40 движения ноль: Ситуация в пунктах пропуска утром 30 июня. Новости

Сегодня утром, 30 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 июня через КПВВ последовало 37,7 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8425 человек и 1010 транспортных средств;

«Марьинка» – 7625 человек и 1295 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7300 человек и 1270 транспортных средств;

«Гнутово» – 3780 человек и 935 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10560 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 10/45;

«Марьинка» – 0/40;

«Новотроицкое» – 15/35;

«Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Нekwave: «5:50. На Горловке машин 70»;

Станислав: «8:27. На 6:30 днр – неполная сетка. Машин как обычно до..я»;

GR: «9:31. На 8:10 Майорск в Днр сразу на проверку. Пеших нет. В Украину на Майорске на 8:50 авто 20 перед въездом на таможню, пеших около 30 чел. Перед паспортным Днр на 9:30, машины впритык к 0 и + перед ним 3-5 авто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Anton Berg: «4:12. Каргил. 04:10. Выезд из Донецка. 50-60 основной (у моста), 10 льгота»;

Александр: «5:37. Каргил: весь подъем на мост»;

Anton: «6:03. Каргил. В Украину. Каждые 10минут. Продвижение очереди минимум на 2 авто»;

Вячеслав: «6:12. Каргил: льгота до подъема на мост, общая до штанов»;

Оксана: «6:28. Каргил в Украину на 6:15: основная заходит на мост, дальше не видно, льгота до спуска с моста»;

Евгений: «7:18. Каргил в Донецк 20 машин основная, 8 льгота»;

Оксана: «7:52. Каргил в Украину движение хорошее. В 4 утра стали в основную, в 7:45 проехали ДНР-пост, минут 10 максимум были на самом посту, багажник открыли и закрыли, хотя вещей много»;

Яна: «8:59. На Каргиле в сторону Украины огромная очередь. Очередь аж на мосту, доходит до конца отбойников, несколько метров до знака Донойл»;

Марина: «9:35. Каргил в Украину очередь основная на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «4:21. Еленовка на Мариуполь основной около 70»;

Светлана: «5:28. На Еленовке в 5:00 стали на повороте. Через 30 мин очередь ушла далеко за церковь! Ад несусветный. К открытию уже из города очередь будет»;

Александр: «7:12. На Еленовке что-то застопорились, минут 40 движения ноль»;

Елена: «8:07. На Новотроицке в сторону Донецка 17 машин»;

Александр: «8:57. На Еленовке на сейчас 165 машин основной и 35 льготы. Движения практически нет».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Макс: «5:53. Основная на камышах, льгота 13»;

Григорий: «6:37. Октябрь: очередь до магазина. Общая очередь двигается стабильно раз в 10 минут на 2-4 машины»;

Елена: «9:28. Пищевик машин 10, но подъезжают. На Октябре еще никого»

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.