Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской: НВФ передвинули КПП к памятнику. Новости

Представители незаконных вооруженных формирований переносят свои наблюдательные позиции и пункт пропуска через линию разграничения в районе Станицы Луганской. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«28 июня, в период с 06:30 по 16:00, находясь возле блокпоста вооруженных формирований, расположенного к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо‑востоку от Луганска), наблюдатели видели, как члены вооруженных формирований разбирали деревянную крышу сооружения, два контейнера и стену из шин, при этом они использовали три грузовика. В период времени между 09:50 и 11:10 команда СММ также видела, как пятеро членов вооруженных формирований и люди в гражданской одежде демонтировали восемь бетонных блоков – все на расстоянии примерно 17 м к юго‑западу от блокпоста», – говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что около 17:45, находясь у памятника князю Игорю ориентировочно в 250 м к юго‑востоку от юго‑восточного края участка разведения в районе Станицы Луганской, члены патруля Миссии заметили, что три новых контейнера и 20 бетонных блоков были установлены на расстоянии примерно 50 м к юго‑юго‑западу от памятника. Они также видели, как трое рабочих прокладывали электрические кабеля к этим контейнерам. По утверждениям руководства вооруженных формирований, эти сооружения будут использоваться для проверки документов гражданских лиц, проходящих в сторону подконтрольных правительству районов.

Утром того же дня на участке разведения команда СММ отметила, что под навесом для ожидающих в очереди, находящемся примерно в 700 м севернее деревянных конструкций над разрушенной частью моста в Станице Луганской, личного состава Вооруженных сил Украины и техники не было. С 10:30 по 15:00 наблюдатели видели группу по разминированию, состоявшую из военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые проводили разминирование на расстоянии до 5 м по обе стороны дороги, ведущей от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) к деревянным конструкциям.

Около 16:00 команда Миссии отметила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на грузовике и тракторе вывозили бетонные блоки, шины и бревна у блиндажа на крайней передовой позиции Вооруженных сил Украины (примерно в 300 м к северо‑северо‑западу от деревянных конструкций над разрушенной частью моста в Станице Луганской), а также сматывали и забирали маскировочную сетку с этого же блиндажа. По словам военнослужащих Вооруженных сил Украины, с участка, где расположен блиндаж, был извлечен неразорвавшийся снаряд.

Около 11:15 руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и члены патруля СММ подошли к деревянным конструкциям над разрушенной частью моста в Станице Луганской. В 14:00 наблюдатели зафиксировали, что на позициях Вооруженных сил Украины возле железнодорожного моста, расположенного в пределах участка разведения, сил и средств не было.

В течение дня команда СММ видела несколько людей, ожидавших в очереди в сторону подконтрольных правительству районов и в противоположном направлении, на КПВВ к северу от моста в Станице Луганской и на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста. По наблюдениям Миссии, эти люди потом пересекли мост.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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