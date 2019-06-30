СБУ передала одного из освобожденных из плена «Л-ДНР» военной прокуратуре (Видео). Новости

Освобожденный из «Л-ДНР» украинец Дмитрий Великий был передан сотрудниками СБУ военной прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденный боевиками 28 июня текущего года, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы)», – говорится в сообщении.

После прилета в аэропорт «Киев» Дмитрию Великому позволили встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области. После этого в соответствии с действующим законодательством сотрудники СБУ передали Великого следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет его дело.

Ранее сообщалось, что четырех освобожденных из плена «Д-ЛНР» украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправились в Киев.

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