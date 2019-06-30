Рынок труда в Украине: Названы самые востребованные профессии. Новости

В Украине наибольший спрос наблюдается на квалифицированных рабочих и работников сферы услуг. Об этом сообщили в Государственной службе занятости, сегодня, 30 июня, передает «УНН».
Так, по данным Госслужбы занятости в разрезе профессий, наибольший спрос наблюдается на квалифицированных рабочих: водителей, трактористов, швей, слесарей, электромонтеров, электрогазосварщиков, монтеров пути, токарей, рабочих по комплексному обслуживанию, маляров, каменщиков, озеленителей и столяров.
Кроме того, востребованы работники сферы услуг – продавцы, повара, охранники, официанты, младшие медицинские сестры, пекари, бармены, помощники воспитателя, горничные, кондукторы общественного транспорта, парикмахеры, социальные работники.
Стабильно высоким остается спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы – бухгалтеров, врачей, учителей, специалистов государственной службы, экономистов, инженеров различных отраслей, фармацевтов, а также провизоров.
Также в Госслужбе занятости сообщили, что среди самых простых профессий наиболее востребованы – подсобные рабочие, грузчики, уборщики, дворники, сторожа, кухонные рабочие, укладчики-упаковщики и кладовщики.
Как сообщалось ранее, работодатели в Украине скоро могут остаться без рабочих рук. Сотрудников старше 45 лет брать не особо хотят, а молодежи не хватает. При этом на рынке труда украинцев в возрасте 40+ уже половина, и эта цифра растет. Но их не спешат трудоустраивать, прямо или косвенно ссылаясь на возраст.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году. При формировании госзаказа Минобразования прежде всего ориентируется на потребности рынка труда.
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