В Макеевке рухнула крыша в могоэтажном доме (Фото). Новости

Во временно неподконтольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) упала плита крыши многоэтажного дома. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Квартал 763, д.34 рухнула плита на крыше. Во все органы обратились, всем все равно. Никто ничего делать не собирается, ждем дожди, будем плавать. Но кварплату заплати», – написал житель дома Юрий и опубликовал фото.

Пользователи возмущены. В комментариях они пишут о том, что местные власти тратят деньги на концерты и организацию разнообразных праздников и не занимаются коммунальными проблемами.