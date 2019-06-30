В Макеевке рухнула крыша в могоэтажном доме (Фото). Новости

Во временно неподконтольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) упала плита крыши многоэтажного дома. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Квартал 763, д.34 рухнула плита на крыше. Во все органы обратились, всем все равно. Никто ничего делать не собирается, ждем дожди, будем плавать. Но кварплату заплати», – написал житель дома Юрий и опубликовал фото.
Пользователи возмущены. В комментариях они пишут о том, что местные власти тратят деньги на концерты и организацию разнообразных праздников и не занимаются коммунальными проблемами.
- Денис: «Это жесть.. Вот это не поставит Донбасс на колени»;
- Лена: «У нас на доме с 14 года крыша пробита "Градом", футболят и описываются. Действительно, всем пофиг»;
- Ирина: «Капец! Это, видимо, крыша протекала, меры никакие не принимались, вот и печальный результат»
- Extant: «Плиту извлечь нужно, а какой кран нужен? А на что его поставить? И вернуть ее не просто. Часть кровли разобрать нужно»;
- Роман: «На всякие никчемные праздники бабло в первую очередь забрасывают»;
- Денис: «Так деньги на концерт "благотворительный" все ушли».
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