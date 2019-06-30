Досмотр очень тщательный: Ситуация в пунктах пропуска днем 30 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Susy64: «12:49. В Горловку. Пешие – один автобус. Из Горловки – 2/3 сетки. Машин перед паспортным на въезд около 40. На выезд – за полицией до поворота»;

Михаил: «14:00. В Бахмут. 30 машин на паспортном и 50 на въезде (до знака Горловка). Пешая сетка заполнена на 30%».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

9545: «10:21. Каргил в Донецк 50/30»;

Андрей: «10:29. Каргил в Донецк – 15 льгота, 30-40 общая»;

Ольга: «12:08. Из Украины на Каргил – льгота 25, обычная 40. Протяжка через каждые 10 минут по 2 машины из каждой очереди. В Украине из Курахово машины сразу на поверку, досмотр очень тщательный»;

Светлана: «12:45. Каргил – наверху моста, льгота 50»;

Лара:»13:21. Марьинка на Донецк: машин до 20, пеших 50»;

Лара: «13:48. Каргил на Донецк машин 50-60, льготы до 20. Каргил в Украину очередь за мост»;

Виталий: «13:49. С 6-ти утра только к посадке спустились... Два месяца назад такого не было. Да и конец месяца как никак...»;

Александр: «14:01. В Украину 160 машин плюс льгота машин 80».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «10:16. Еленовка в Донецк, общая машин 60»;

Натали: «10:50. Только проехали Еленовку, очередь за поворотом, не видно даже где заканчивается, пропускают 4 основной, 2 льгота каждые 15-30 мин. Приехали в 4, были где-то 60-70, прошли в 10:00 »;

Елена: «11:23. Еленовка в Украину до остановки, льготы 20-30»;

Paradise: «13:02. Еленовка на Донецк 100 общей и 30 льготы. На Еленовке в Украину до церкви»;

Paradise: «14:02. На Новотроицком пусто в обе стороны»;

Ольга: 14:03. На Еленовке в сторону Мариуполя очередь почти до церкви. На пеший людей нет. Маршрутка полчаса уже набирается»;

Ольга: «14:07. Еленовка пропускает также медленно. Льготная около 50, основная за поворотом, возле церкви где-то»;

Сергей: «14:08. Еленовка – до церкви»;

Надежда: «14:28. Еленовка в обе стороны медленно пропускает».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Анастасия: «10:25. Гнутово: на Донецк машин 15»;

Андрей: «11:00. Пищевик (Гнутово) в сторону Донецка никого»;

Анастасия: «11:13. Октябрь: машин 15 в сторону Донецка»;

Андрей: «11:40. Пищевик (Гнутово) в Мариуполь 15 минут назад 45 авто. Октябрь в Донецк машин 15»;

Анастасия: «11:56. Октябрь в Украину очередь стоит в селе. На Октябре на самом БП минут 10 заняла вся процедура»;

Андрей: «12:29. 5 минут назад Октябрь в сторону Мариуполя 90 машин вместе с льготной»;

Дмитрий: «12:37. Октябрь в Мариуполь от магазина».

Алина: «13:27. Гнутово в сторону Мариуполя 180 машин, льготка на 10 машин меньше. У них сбой с базой, протяжка 2 машины в 40 мин. Люди переезжают на Еленовку. Там очередь движется оперативно».

КПВВ «Станица Луганская»:

Оксана: «10:58. Отзвонились родители, со слов: из ЛНР в Украину сквозняком».

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