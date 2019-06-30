Позиции ВСУ под Мариуполем забрасывают ВОГами из квадрокоптеров (Фото). Новости

В последнее время незаконные вооруженные формирования практикуют использование беспилотников для огневого воздействия на позиции украинских военных на подступах к Мариуполю. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Противник использует беспилотные летательные аппараты для сброса гранат ВОГ-17М на оборонительные укрепления подразделений Объединенных сил, пытаясь застать военнослужащих ВС Украины врасплох.

«Такие действия оккупанта являются довольно опасными, поэтому защитники Мариуполя, ведут усиленное наблюдение и принимают действенные меры для борьбы с вражескими квадрокоптерами», – говорится в сообщении.

Одна из прошлых ночей на позициях украинских войск в Приазовье прошла относительно спокойно. «Относительно спокойно» – это значит, что в ту ночь минометы противник не применял. По словам украинский бойцов, по направлению позиций противник раздавались выстрелы из автоматических гранатометов, пулеметов ДШК и стрелкового оружия.

«На наиболее опасные обстрелы, когда огонь противником ведется прицельно, и это может повредить нашим ребятам, мы отвечаем плотным огнем», – сообщил военнослужащий ВСУ с позывным «Макс».

Боец рассказывает, что враждебные обстрелы нередко являются хаотичными и бессмысленными. То есть, за десять минут максимум противник стреляет практически из всего имеющегося у него пехотного вооружения. Снаряды и гранатометные выстрелы летят во все стороны, так как противник не видит, куда вообще ведет огонь, или же члены НВФ находятся в «неадекватном состоянии».

«Иногда составляете впечатление, что они там «Боярышник» напьются, и целятся во все стороны, ведь в таких обстрелах и в таких действиях противника вообще отсутствует какая-либо логика», – говорит «Макс».

Вместе с тем, парень рассказывает, что в случае, когда противник целенаправленно начинает какое-то адекватные действия, или пытается пройти через определенный участок вблизи украинских позиций, ВСУ мгновенно подавляют огонь и пресекают любые попытки прорвать оборону.

«Противник первый открывает огонь, а когда видит, что мы молчим, начинает «наваливать» еще сильнее. В таких случаях, если не «отрабатывать» в ответ на прицельные обстрелы, боевики начинают наглеть. Иногда бывает такая огневая «перекличка», когда они начинают, бьют прицельно, а мы отвечаем. Иначе не удается», – добавляет военнослужащий ВСУ с позывным «Жук».

Вместе с тем, чтобы уберечься от обстрелов, украинские бойцы постоянно устраивают оборонительные позиции и создают новые.

«Мы улучшаем защиту наших укреплений даже под вражеским огнем, ведь это война, тут ничего не поделаешь. Обычно выкопать окоп метра в два в полный рост, занимает день, два, или даже три, зависит от почвы. Когда глина – хуже копать», – рассказывает один из украинских бойцов.