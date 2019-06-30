Разведение сил возле Станицы Луганской должна подтвердить миссия ОБСЕ, – Кучма. Новости

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района Станицы Луганской с обеих сторон и представит окончательное заключение. Об этом сегодня, 30 июня, сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает «Интерфакс-Украина».
«По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт», – сказал он.
Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.
Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.
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