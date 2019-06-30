Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Цвета одежды – ультратроллинг: В Донецке обсуждают российского певца (Фото). Новости

Цвета одежды – ультратроллинг: В Донецке обсуждают российского певца (Фото)

ДН

30.06.19 18:09dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке провели концерт, посвященный Дню молодежи. На нем выступили российские исполнители Natan и T-killah. Natan выступил на концерте в Донецке в костюме желто-голубых цветов. Это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Как обычно, горожане напомнили, что в город давно не приезжают популярные исполнители:

  • Андрей: «А шо за певцы такие? Популярные?»;
  • Елизавета: «Их в рашке никто не слушает, так их пихают в дыру»;
  • Григорий: «В Донецке сейчас любое г@вно популярно, потому что никто нормальный не едет»;
  • Кирилл: «Что за ноунеймы? Ни разу не слышал»;
  • Сергей: «Никчемные артисты, как по мне, чем платить им, можно было бы что-то лучше придумать».

При этом цвет одежды выступающего также стал предметом обсуждения:

  • Юля: «А почему он в цветах украинского флага?»;
  • Андрей: «А так было задумало сценаристами ДНР»;
  • Владислав: «Чтоб привыкали»;
  • Леня: «Потому что Донецк – Украина!»
  • Леонид: «Вижу только желтую футболку и синие шорты. Скоро начнем орать почему в цветах флага Гондураса»;
  • Иван: «Потому что выступает в украинском городе»;
  • Владислав: «Цвета одежды – ультратроллинг».

Читайте также:

Комментарии