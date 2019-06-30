Цвета одежды – ультратроллинг: В Донецке обсуждают российского певца (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке провели концерт, посвященный Дню молодежи. На нем выступили российские исполнители Natan и T-killah. Natan выступил на концерте в Донецке в костюме желто-голубых цветов. Это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.
Как обычно, горожане напомнили, что в город давно не приезжают популярные исполнители:
- Андрей: «А шо за певцы такие? Популярные?»;
- Елизавета: «Их в рашке никто не слушает, так их пихают в дыру»;
- Григорий: «В Донецке сейчас любое г@вно популярно, потому что никто нормальный не едет»;
- Кирилл: «Что за ноунеймы? Ни разу не слышал»;
- Сергей: «Никчемные артисты, как по мне, чем платить им, можно было бы что-то лучше придумать».
При этом цвет одежды выступающего также стал предметом обсуждения:
- Юля: «А почему он в цветах украинского флага?»;
- Андрей: «А так было задумало сценаристами ДНР»;
- Владислав: «Чтоб привыкали»;
- Леня: «Потому что Донецк – Украина!»
- Леонид: «Вижу только желтую футболку и синие шорты. Скоро начнем орать почему в цветах флага Гондураса»;
- Иван: «Потому что выступает в украинском городе»;
- Владислав: «Цвета одежды – ультратроллинг».
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