Цвета одежды – ультратроллинг: В Донецке обсуждают российского певца (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке провели концерт, посвященный Дню молодежи. На нем выступили российские исполнители Natan и T-killah. Natan выступил на концерте в Донецке в костюме желто-голубых цветов. Это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Как обычно, горожане напомнили, что в город давно не приезжают популярные исполнители:

Андрей: «А шо за певцы такие? Популярные?»;

Елизавета: «Их в рашке никто не слушает, так их пихают в дыру»;

Григорий: «В Донецке сейчас любое г@вно популярно, потому что никто нормальный не едет»;

Кирилл: «Что за ноунеймы? Ни разу не слышал»;

Сергей: «Никчемные артисты, как по мне, чем платить им, можно было бы что-то лучше придумать».

При этом цвет одежды выступающего также стал предметом обсуждения:

Юля: «А почему он в цветах украинского флага?»;

Андрей: «А так было задумало сценаристами ДНР»;

Владислав: «Чтоб привыкали»;

Леня: « Потому что Донецк – Украина!»

Потому что Донецк – Украина!» Леонид: «Вижу только желтую футболку и синие шорты. Скоро начнем орать почему в цветах флага Гондураса»;

Иван: «Потому что выступает в украинском городе»;

Владислав: «Цвета одежды – ультратроллинг».

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