Супрун разъяснила, как уберечься от укусов клещей и что делать, если не удалось. Новости

Лучший способ защититься от клещей – надевать на отдых в лесу или парке максимально закрытую одежду. А в случае, если клещ все же укусил, – надо обязательно обратиться к врачу. Об этом сегодня, 30 июня, сообщила на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
Она напомнила, как уберечься от укусов клещей и что делать, если все же не удалось:
- Позаботьтесь о том, чтобы руки и ноги были закрыты тканью. Желательно выбирать светлые вещи – на их фоне легче заметить клеща. Обязательно закрывайте также голову.
- Воспользуйтесь средствами защиты от клещей – в виде аэрозоля или мази. Не забывайте пользоваться ими повторно, если долго находитесь на природе.
- Если отдыхаете в лесу, расчистите поляну от сухих листьев и веток – там могут быть клещи и змеи.
- Когда возвращаетесь домой, осматривайте себя, близких, детей и домашних животных. Особенно, участки, покрытые волосами.
- Одежду, в которой отдыхали на природе, сразу постирайте. А вещи, которые брали с собой, осмотрите – палатки, коврики, карематы.
Супрун отмечает, что укус клеща не всегда можно заметить, ведь животное выделяет анестезирующую жидкость, что делает момент укуса практически безболезненным. За несколько часов на месте укуса возникает покраснение, зуд, а сам клещ становится больше. Но кусать людей могут и совсем маленькие клещи – они почти прозрачные и малозаметные.
Клещи могут присасываться к коже на любой части тела. Но обычно их обнаруживают в районе подмышек, паха, задней части колен, внутри пупка, вокруг ушей и талии.
В случае, если после отдыха на природе все же «принесли на себе» клеща и своевременно заметили это, нужно:
- Обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации по дальнейшему наблюдению.
- Если нет такой возможности, попробуйте вытащить клеща самостоятельно. Для этого нужно медленно тянуть его, раскачивая пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить как можно ближе к коже. После того, как клещ удален, смажьте это место антисептическим раствором. Если часть клеща осталась внутри, ее необходимо удалить иглой, обработанной антисептиком.
Важно: помните, что неправильное удаление клеща подвергает опасности пострадавшего. Если раздавить инфицированного клеща – боррелии с большой вероятностью попадут в рану.
Также не стоит использовать «народные методы»: покрывать клеща лаком для ногтей или пытаться «задушить» его маслом.
«Нести клеща на исследование в лабораторию не нужно, как и срочно сдавать анализы. Но в любом случае, если укусил клещ, – надо обязательно обратиться к врачу. И уже вместе с ним определять дальнейший план действий. При необходимости врач назначит профилактический курс антибиотиков», – написала и. о. министра здравоохранения.
По ее словам, на самом деле не все клещи являются носителями болезней. Но некоторые могут переносить клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой вирусный энцефалит и марсельскую лихорадку. И это важно выявить вовремя. Ведь болезнь Лайма хорошо поддается лечению на ранних стадиях. Кроме того, чем меньше клещ был на теле – тем меньше риск заразиться.
Обычно процесс заражения длится от 24 до 36-48 часов, но инкубационный период болезни может быть и значительно длиннее. Симптомы болезни Лайма не всегда проявляются сразу, поэтому стоит определенное время после удаления следить за самочувствием.
Так, следует обращать внимание на такие симптомы:
- повышение температуры;
- боль в теле;
- усталость;
- характерное покраснение кругами (эритема), что напоминает стрелковую мишень.
Покраснение кожи – наиболее типичный симптом (в 70-80% случаев). Если замечаете эти симптомы – обязательно обратитесь к врачу.
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