Супрун разъяснила, как уберечься от укусов клещей и что делать, если не удалось. Новости

Лучший способ защититься от клещей – надевать на отдых в лесу или парке максимально закрытую одежду. А в случае, если клещ все же укусил, – надо обязательно обратиться к врачу. Об этом сегодня, 30 июня, сообщила на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она напомнила, как уберечься от укусов клещей и что делать, если все же не удалось:

Позаботьтесь о том, чтобы руки и ноги были закрыты тканью. Желательно выбирать светлые вещи – на их фоне легче заметить клеща. Обязательно закрывайте также голову.

Воспользуйтесь средствами защиты от клещей – в виде аэрозоля или мази. Не забывайте пользоваться ими повторно, если долго находитесь на природе.

Если отдыхаете в лесу, расчистите поляну от сухих листьев и веток – там могут быть клещи и змеи.

Когда возвращаетесь домой, осматривайте себя, близких, детей и домашних животных. Особенно, участки, покрытые волосами.

Одежду, в которой отдыхали на природе, сразу постирайте. А вещи, которые брали с собой, осмотрите – палатки, коврики, карематы.

Супрун отмечает, что укус клеща не всегда можно заметить, ведь животное выделяет анестезирующую жидкость, что делает момент укуса практически безболезненным. За несколько часов на месте укуса возникает покраснение, зуд, а сам клещ становится больше. Но кусать людей могут и совсем маленькие клещи – они почти прозрачные и малозаметные.

Клещи могут присасываться к коже на любой части тела. Но обычно их обнаруживают в районе подмышек, паха, задней части колен, внутри пупка, вокруг ушей и талии.

В случае, если после отдыха на природе все же «принесли на себе» клеща и своевременно заметили это, нужно:

Обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации по дальнейшему наблюдению.

Если нет такой возможности, попробуйте вытащить клеща самостоятельно. Для этого нужно медленно тянуть его, раскачивая пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить как можно ближе к коже. После того, как клещ удален, смажьте это место антисептическим раствором. Если часть клеща осталась внутри, ее необходимо удалить иглой, обработанной антисептиком.

Важно: помните, что неправильное удаление клеща подвергает опасности пострадавшего. Если раздавить инфицированного клеща – боррелии с большой вероятностью попадут в рану.

Также не стоит использовать «народные методы»: покрывать клеща лаком для ногтей или пытаться «задушить» его маслом.

«Нести клеща на исследование в лабораторию не нужно, как и срочно сдавать анализы. Но в любом случае, если укусил клещ, – надо обязательно обратиться к врачу. И уже вместе с ним определять дальнейший план действий. При необходимости врач назначит профилактический курс антибиотиков», – написала и. о. министра здравоохранения.

По ее словам, на самом деле не все клещи являются носителями болезней. Но некоторые могут переносить клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой вирусный энцефалит и марсельскую лихорадку. И это важно выявить вовремя. Ведь болезнь Лайма хорошо поддается лечению на ранних стадиях. Кроме того, чем меньше клещ был на теле – тем меньше риск заразиться.

Обычно процесс заражения длится от 24 до 36-48 часов, но инкубационный период болезни может быть и значительно длиннее. Симптомы болезни Лайма не всегда проявляются сразу, поэтому стоит определенное время после удаления следить за самочувствием.

Так, следует обращать внимание на такие симптомы:

повышение температуры;

боль в теле;

усталость;

характерное покраснение кругами (эритема), что напоминает стрелковую мишень.

Покраснение кожи – наиболее типичный симптом (в 70-80% случаев). Если замечаете эти симптомы – обязательно обратитесь к врачу.

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