Сделаю вам вкусно: На Луганщине воспитательница зарабатывает на тортах (Фото). Новости

Жительница Сватово (Луганская обл.) Алена Пинчак уволилась из детского сада, чтобы на заказ изготавливать торты. Она самостоятельно овладела секретами кондитерского дела и мечтает о собственной мастерской.
В Сватово Алена приехала из Николаева 8 лет назад. Получив педагогическое образование, пришла работать в детсад воспитательницей. Позже из-за любви к тортам уволилась и начала осваивать секреты кулинарного мастерства. «Свой первый торт я сделала племяннику на день рождения 5 лет назад, до сих пор помню тот опыт, с него и началось мое дело. В определенный момент пришлось выбрать, что важнее для меня – работа в детском саду или свое дело, я выбрала торты», – поделилась Алена.
Впоследствии Алена стала учиться, посетила несколько мастер-классов, но большинство знаний получила самостоятельно через интернет, просматривая различные видео. «Сначала заказывали родственники, потом присоединялись новые клиенты. Большинство – жители Сватово. Также приезжают из других городов и сел, как-то заказывали торты в Харьков», – говорит она.
Сейчас у мастерицы на 2 месяца вперед расписаны заказы на праздничные торты. По ее словам, продуктов не жалеет, для каждого клиента делает как для своих детей. «Когда работаешь на себя, всегда развиваешься. Сейчас я вижу гораздо больше возможностей, в детсад не хочу возвращаться», – отмечает она.
Кроме того, Алена Пинчак проводит различные мастер-классы для детей, учит их готовить и развлекает одновременно. Пока женщина готовит на собственной кухне, но мечтает о мастерской, где сможет изготавливать сладости на заказ.
Сейчас на ее странице в соцсетях написано – «Я – Алена, и я сделаю вам вкусно». Ежедневно Алена воплощает это в жизнь. Женщина считает, что секретом успеха в любом деле является «работа с душой». «Когда делаешь с душой, клиент это обязательно увидит, а потом скажет еще кому-то, так приходят новые клиенты. Такого мнения придерживаюсь, когда выполняю заказ», – говорит Алена Пинчак.
Источник: Бізнес-Схід
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