Уже не гречка: На Луганщине полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей. Новости

Сегодня, 30 июня, в Кременский отдел полиции поступило сообщение председателя правления одного из благотворительных фондов о том, что на странице facebook одного из народных депутатов размещен пост в котором пользователь заявляет, что на территории одного из избирательных округов кандидаты в народные депутаты раздают сахар. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

Заявитель считает, что народный депутат скрывает факт подкупа избирателей не указывая фамилии того кандидата, который раздает сахар. Подобные факты раздачи сахара по словам заявителя происходят и в других районах области.

Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.