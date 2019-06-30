Украинские пограничники получат 20 патрульных катеров из Франции, – Кабмин. Новости

Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Между Украиной и Францией происходит диалог о развертывании совместного производства», – говорится в сообщении.

Длина катеров – 32 м, при желании заказчика они могут быть укомплектованы разными боевыми модулями и досмотровой лодкой.

Они рассчитаны на экипаж из 13 человек, максимальная скорость составляет 35 узлов (64,8 км/ч), дальность хода – 1200 миль при скорости в 12 узлов (22,2 км/ч).