Велобум на Донетчине: Почему мэр Славянска не узнал друзей и коллег (55 фото). Новости

Сегодня, 30 июня, в Славянске (Донецкая обл.) День молодежи отметили масштабным спортивным фестивалем «ВелоДвижОк». На центральную площадь города съехались около 200 велосипедистов разных возрастов.

Как рассказала «Донецким новостям» глава общественной организации Платформа инициатив «Теплица» Анна Авдиянц, праздник проходит в городе второй раз.

«Цель фестиваля показать, что велосообщество очень сильное и город Славянск нуждается в развитии велострукутуры и поддержке. Велосипедистов у нас в городе много, каждый третий-пятый ездит на велосипеде. Ездят и на работу, и за покупками, и на отдых. У нас большой туристический потенциал, который можно исследовать на велосипеде, ездить на курорт, веломаршруты разрабатывать», – говорит Анна.

Велосипедистов Славянска приехали поддержать друзья из соседних городов Донецкой области Краматорска, Дружковки, Доброполья и Изюма (Харьковская обл.).

Для участников «ВелоДвижка» была подготовлена насыщенная программа. Свои силы можно было попробовать в велокруизе, велоквесте, эстафетах и конкурсах для детей и взрослых.

Как отметил городской голова Славянска Вадим Лях, городские власти поддерживают такую инициативу: «Движение на велосипеде, я считаю, очень хорошо воспринимается. Это экологический вид спорта, туризма или просто времяпровождения. Город всячески старается, чтобы такое движение развивалось».

«В прошлом году мы проводили соревнования международного уровня по триатлону и в этом году будем тоже проводить. Также качество дорог уже становится более-менее приемлемым. По крайней мере, в центральной части города. В этом году начали наносить разметку под велодорожки. Поэтому я только рад, что такие инициативы существуют в городе и люди к ним подтягиваются. Многих знакомых здесь встретил, хоть не всех сразу и узнаю, потому что они в форме, в велошлемах, в очках. Когда здороваются, присматриваюсь, вижу и из исполкома ребят, которые здесь сегодня катаются, и с других организаций. И это замечательно», – говорит мэр Славянска.

Как рассказал «Донецким новостям» менеджер профильного краматорского магазина Виталий, велосипедистом можно быть и «бюджетно», было бы желание. «Бюджетный вариант велосипеда можно купить, например, от 3,5 тыс. грн. В нашем магазине велосипеды от 5 тыс. грн, это "Формула". Самый дорогой – предела нет совершенству. В магазине сейчас из дорогих, что есть в наличии, – за 70 тыс. грн», – сказал менеджер.

По словам Виталия, сейчас – велосипедный бум: «Велосипед снова в моде. Очень много людей покупают, очень много "пересаживается" и очень много приобщается в велодвижению».

Переходят на велосипеды мужчины и женщины. «50 на 50. Как правило, переходят парами. Покупают два велосипеда, мужчина – себе, женщина выбирает себе – берут всегда два», отметил менеджер.

Также популярностью пользуются и детские велосипеды. «Сейчас на них большой спрос. Хороший детский велосипед стоит от 4,5 тыс. грн», – уточнил Виталий.