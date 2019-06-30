Беженцы и переселенцы: Кто такие, чем отличаются и какой в этом смысл. Новости

Руководящие принципы ООН по вопросам внутреннего перемещения отражают отношение всего мирового сообщества к защите переселенцев. Поэтому внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют и моральное, и законное право требовать надлежащей защиты для себя и своих близких. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, правозащитники довольно часто слышат от переселенцев – «я и есть беженец, только этого никто не хочет признавать». Понятие «беженец» появилось после Первой мировой войны, но действующая международная конвенция, которая этот вопрос регулирует, датирована 1951 годом. Беженец – это международный юридический статус, который не предоставляется автоматически. Беженец оставляет свою страну и должен доказать, что не может пользоваться защитой страны происхождения, в его государстве его преследуют или, скорее всего, будут преследовать за его политические взгляды, гражданство, религию, принадлежность к определенной социальной группе или расы. Если он это докажет, он должен получить в новой стране статус, близкий к тому, которым пользуются граждане этой страны. Например, в Украине лица, которые официально признаны беженцами, могут получать банковские карточки как резиденты и официально работать, но голосовать ни на одних выборах все равно не могут. В странах ЕС ситуация немного другая.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), как ясно уже из названия, – это люди, которые не пересекают границы собственного государства, но которые вынуждены изменить свое место жительства или в результате вооруженного конфликта, или техногенных или природных катастроф. Внутреннее перемещение – это факт, а не юридический статус. Поскольку они остаются гражданами своей страны, главную ответственность за них несет именно она. Ведь если кто-то другой извне будет активно помогать этим людям, он тем самым будет вмешиваться во внутренние дела государства, где произошло перемещение граждан, и нарушать ее суверенитет.

По информации правозащитников, в 1970-х годах стало ясно, что явление внутреннего перемещения в мире приобретает таких размеров, что его невозможно игнорировать на международном уровне. Тогда это касалось, прежде всего, стран Африки и Юго-Востока. Именно тогда Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев начало помогать также этим лицам, помня, что главное решение в этих вопросах остается за государством. В 1998 году были разработаны Руководящие принципы ООН по вопросам внутреннего перемещения.

Если коротко, то там идет речь о:

Принцип 1: ВПЛ ... не должны подвергаться дискриминации при осуществлении любых прав и свобод на основании того, что они являются ВПЛ. (Это, кстати, написано также и в ст. 14 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц»).

Принцип 14. Каждое ВПЛ имеет право на свободу передвижения и свободу выбора места жительства.

Принцип 16: Все ВПЛ имеют право знать судьбу и местонахождение пропавших без вести родственников... ВПЛ должны иметь право доступа к местам захоронения их умерших родственников.

Принцип 18: Все ВПЛ имеют право на достаточный уровень жизни... Компетентные органы власти должны оказывать и обеспечивать ВПЛ безопасный доступ к: а) основным продуктам питания и питьевой воде; б) базовому убежищу и жилью; в) надлежащей одежде и г) основным медицинским услугам и оздоровлению.

Принцип 20: Соответствующие органы власти выдают [ВПЛ] все документы, необходимые для использования и реализации их законных прав, такие как паспорта, удостоверения личности, свидетельства о рождении и свидетельства о браке.

Принцип 21: Защита имущества и собственности ВПЛ защищается во всех обстоятельствах, в частности, от таких действий: а) разграбления; б) прямых или неизбирательных нападений или иных актов насилия; г) использования для прикрытия военных операций или целей; д) карательных действий; и е) уничтожение или экспроприации как одного из видов коллективного наказания.

Принцип 22: ВПЛ... не подлежат дискриминации вследствие их перемещения при реализации таких прав: а) прав на свободу мысли, совести, религии или вероисповедания, убеждений и выражения мнений ... г) права голосовать и участвовать в ведении государственных и общественных дел; и д) права общаться на языке, который они понимают.

Принцип 24: Вся гуманитарная помощь оказывается в соответствии с принципами гуманности и беспристрастности и без какой-либо дискриминации.

Принцип 28: На компетентные органы власти положен основной долг и ответственность за создание условий, а также за предоставление средств, которые позволят ВПЛ добровольно, в безопасных условиях и с достоинством вернуться в свои дома или места постоянного проживания, или же добровольно переселиться в любую другую часть страны.

Принцип 29: ВПЛ, вернувшиеся в свои дома или места постоянного проживания, или переселившиеся в любую другую часть страны, не подлежат дискриминации вследствие их перемещения.

«К сожалению, Руководящие принципы ООН по вопросам внутреннего перемещения – это лишь рекомендации государствам-членам ООН вести себя именно так. Они не имеют сами по себе обязательной силы, поэтому напрямую на их нарушение пожаловаться невозможно», – отмечают правозащитники.

Но, как добавляют правозащитники, многие из этих норм содержатся также в законах Украины («О защите прав внутренне перемещенных лиц»; право знать судьбу пропавших без вести родственников гарантирует ЗУ «О правовом статусе лиц, пропавших без вести»; некоторые права гарантируются непосредственно Конституцией Украины). Кроме этого, эти принципы использует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в своих решениях, которые, в свою очередь, обязательную силу имеют и являются источником права для украинских судов. «Собственно ЕСПЧ уже вынес много решений, которые переселенцы могут использовать для защиты своих прав. Если вы интересуетесь этими вопросами, много информации об этом можно найти на страницах Совета Европы в Украине. Кроме этого, некоторые украинские судьи также напрямую ссылаются на эти нормы ООН», – отмечают правозащитники.

Также ссылки на Руководящие принципы ООН содержит «Стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрение долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года», которая была одобрена Кабинетом министров Украины еще в 2017 году. «То есть наше государство обещало согласовать нормативно-правовые акты с этими Принципами – но пока этого не сделало», – добавляют правозащитники.

Так, правозащитники напоминают: требования защиты своих прав не являются чем-то чрезвычайным. «Именно Руководящие принципы ООН по вопросам внутреннего перемещения отражают отношение всего мирового сообщества к защите переселенцев. Поэтому мы имеем и моральное, и законное право требовать надлежащей защиты для себя и своих близких. Не бойтесь рассказывать о нарушении ваших прав, писать и требовать ответов от государственных органов, не бойтесь обращаться в суды и исполнительной службы, и говорите открыто о случаях, когда даже это не помогает», – резюмировали в «Донбасс-SOS».

Напомним, в Украине по состоянию на 24 июня учтены 1 млн 386 тыс. 501 переселенец из Донбасса и Крыма.

По мнению представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу, в Украине, несмотря на большое количество ВПЛ из Донбасса, за годы конфликта не произошло гуманитарной катастрофы по ряду причин.

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