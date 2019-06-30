В Варшаве показали фильм «Невидимый батальон» об украинских женщинах на войне . Новости

В Украинском доме в Варшаве показали документальный фильм «Невидимый батальон» о войне России против Украины и украинских женщинах на этой войне. После завершения почти двухчасового фильма зрители смогли пообщаться с участниками войны на востоке Украины, сообщает «Укринформ».

«Чем важен этот фильм для Польши, и всех государств, которые рядом с нами, это то, чтобы через наши личные истории люди поняли, что мы - простые люди. Каждый из нас не был готов идти на войну, мы не имели до этого специального образования, а были простыми людьми - финансистами, портнихами, студентами, и пошли на войну, поскольку Родина нуждалась в защите», – подчеркнула старший солдат запаса, одна из координаторов Женского ветеранского движения Ляна Кромбет, которая до войны работала в банковской сфере.

По ее словам, важный месседж: благодаря таким фильмам нужно доносить до людей, что на территории Украины, ее восточном фронте продолжается российско-украинская война, где Россия является агрессором, а Украина сдерживает это нашествие.

«Этот агрессор не появился в 2014 году. Такие примеры были с Чечней, Молдовой, Грузией, сейчас – мы. Европа, в том числе Польша, должны объединиться ради победы, потому что сейчас мы удерживаем фронт, а если вдруг мы не удержимся, то рука агрессора может потянуться и далее», – подчеркнула ветеран войны на востоке Украины.

Она добавила: важно знать врага в лицо, а такие фильмы помогают это делать.

В показе фильма приняли также участие другие участники войны на востоке Украины – доброволец медицинского батальона «Госпитальеры», журналистка и писательница Елена Максименко, бывший военнослужащий 72-й бригады ВСУ, по профессии частный предприниматель и портниха Валентина Бессонова, а также бывшие участники войны на востоке Украины Виктор Кривоносов и Максим Назарук.

Участницы российско-украинской войны после просмотра фильма поделились своими взглядами на роль женщин в этой войне, а также рассказали, с какими проблемами им пришлось столкнуться и, самое главное – как после войны проводится адаптация женщин к мирной жизни.

В частности, они рассказали о работе Женского ветеранского движения, объединяющего более 100 женщин, прошедших через горнило войны. В движении женщины занимаются психологической реабилитацией, обучением, ветеранской дипломатией - доносят правду о войне, а также патриотическим воспитанием.

Они отметили, что сейчас проходят социально-адаптационные лагеря для побратимов из войны, есть много точечных инициатив как на государственном уровне, так и на волонтерско-общественном уровне. При этом, активисты ищут лучшую формулу проведения такой реабилитации, изучая опыт стран НАТО.

Документальный фильм «Невидимый батальон» показывает судьбу шести женщин, которые оставили мирную жизнь и ушли на фронт, с какими трудностями и переживаниями они там столкнулись и как они проходили адаптационный период после возвращения к мирной жизни.

Во время польского тура фильм «Неизвестный батальон» уже показали в Кракове и Варшаве, а также планируются показы в Гданьске и Вроцлаве.

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