«Шахтер» победил софийский ЦСКА на сборе в Германии. Новости

Футболисты донецкого «Шахтера» провели сегодня, 30 июня, второй поединок на тренировочном сборе в немецком городе Грассау. Об этом сообщает пресс-служба «горняков»

Чемпион и обладатель Кубка Украины обыграл софийский ЦСКА — 1:0.

Победный мяч в дебюте встречи, на 9-й минуте, забил Даниил Сикан.

3 июля стартует следующий этап подготовки «Шахтера» в Австрии.



«Шахтер» (Донецк) – ЦСКА (София) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 Сикан (9)

«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 46), Болбат (Бутко, 46), Кривцов (Бондарь, 46), Матвиенко (Хочолава, 46), Исмаили (Сиприано, 46), Степаненко (Пихаленок, 46; Танковский, 81), Соломон (Тете, 46), Марлос (Маркос Антонио, 46), Коваленко (Алан Патрик, 46), Тайсон (к) (Фернандо, 46), Сикан (Додо, 56).