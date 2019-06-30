В Украине стремительный рост самоубийств бывших участников военных действий, – Аброськин. Новости

В Украине наблюдается стремительный рост самоубийств, совершенных бывшими участниками военных действий, в том числе, участниками Антитеррористической операции (АТО). Об этом сегодня, 30 июня, сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его данным, только в течение 2014-2019 годов в полицию поступило более 39 тыс. сообщений о самоубийствах, из которых 469 сообщений о совершении самоубийства военнослужащими, членами добровольческих батальонов и бывшими участниками АТО. «Так, по сравнению с мирными гражданами – это всего более одного процента, но сегодня наблюдается стремительный рост таких самоубийств, совершенных бывшими участниками военных действий. В частности, в 2014 году поступило 9 сообщений, в 2015 – 91, 2016 – 95, уже в 2018 – 166. И это только начало. Тысячи наших военных прошли и до сих пор проходят сквозь ад войны, это наши граждане, которые на войну приезжали не с концертами или в "турпоездку в Краматорск" на трое суток. Это люди, которые видели смерть своих друзей и все ужасы войны», – написал Аброськин.

Он отметил, что воины возвращаются домой и не все могут найти себя в мирной времени, поэтому им уже сегодня требуется помощь. «Иначе количество наших защитников, которые погибнут уже после окончания военных действий, будет расти с каждым днем, а вместе с ними будут страдать их родители, женщины и дети, простые окружающие», – добавил замглавы Нацполиции.

Аброськин уточнил, что только 29 случаев самоубийств совершено путем подрыва гранаты, все погибшие ранее участвовали в проведении АТО на Донбассе.

Он напомнил, насколько важна адаптация украинских военных после возвращения с войны в мирную жизнь. «Давайте думать о них уже сегодня, потому что завтра будет поздно. Нужно настоящих защитников нашей страны отделить от тысяч других "трехсуточных военных туристов", деньги направить именно на их материальное обеспечение и помощь, на их отдых и психологическую адаптацию, возможно, на переобучение с целью дальнейшего трудоустройства в мирной жизни», – подытожил Вячеслав Аброськин.

Напомним, как заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, с начала вооруженного конфликта на Донбассе более 600 украинских военных покончили жизнь самоубийством.

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