Силы разведены, обстановка спокойная: ОБСЕ обнародовала отчет о ситуации у Станицы Луганской. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала факт обоюдного разведения сил и средств у Станицы Луганской. Об этом говорится в отчете Миссии сегодня, 30 июня.
«29 июня СММ получила ноту от Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщалось о том, что разведение сил и средств Вооруженными силами Украины на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено. 30 июня Миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской», – говорится в сообщении.
В Миссии напомнили, что 26 июня СММ зафиксировала, что процесс разведения сил и средств был начат, когда личный состав Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований покидали их крайние передовые позиции вместе с вооружением и выходили за пределы участка разведения.
В течение нескольких последующих дней, по наблюдениям Миссии, Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования покинули другие позиции на участке разведения. Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминированию, а члены вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения.
«На данный момент на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка. СММ продолжит активно наблюдать за ситуацией и будет информировать о результатах наблюдения», – резюмируется в сообщении.
Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.
Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.
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