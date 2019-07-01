Здесь пошла Смерть: В Донецке показали район бассейна «Дельфин» на Октябрьском (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прошелся по поселку Октябрьский, расположенному в северной части города рядом с аэропортом. В этом районе прошло его детство, а перед войной они с женой достроили здесь дом. Но в январе 2015 года во двор было несколько «прилетов» и дом наполовину разрушен.

«Я вам покажу те улицы Донецка, по которым пошла Смерть», – анонсировал свою поездку дончанин.

Он демонстрирует остановку «Девятиэтажки», на которой до сих пор сохранились следы от взрывов, а рядом в посадке торчат «хвосты» снарядов. При этом остановка «действующая» – приезжают маршрутные автобусы, время от времени собираются пассажиры.

«Здесь нынешняя конечная автобуса 6-а – остановка, которая раньше называлась "Девятиэтажки". Здесь на поселке есть небольшой жилмассив из нескольких 9-этажек, а так, в основном, на поселке преобладает частный сектор. Раньше маршрут 6-а ходил от железнодорожного вокзала до шахты Октябрьская. Сейчас даже до бассейна не доезжает», – рассказал Полтавец.

Полтавец демонстрирует местный дворец культуры, который находится рядом с остановкой. «Все окна заколочены. Видно, что были тоже прилеты рядом. А раньше здесь дискотеки были, ходил я когда-то сюда. А сейчас уже всё…», – комментирует он.

Рядом с ДК было кафе «Березка». По словам дончанина, раньше здесь стояло полноценное здание, но оно было из сруба – полностью сгорело. Около него находился небольшой искусственный пруд, сейчас он в запустении, порос камышом. В кафе были отдельные беседки для отдыха – они тоже повреждены обстрелами.

Далее Полтавец идет к мечети Ахать Джами, которая крайний раз попала под обстрел 4 июня этого года.

Напротив мечети – здание бассейна, спортивный комплекс «Дельфин». «Это был бассейн олимпийского стандарта. По крайней мере, в тройку первых он точно входит... Вот как он выглядит. С обратной стороны вообще нет стекол», – говорит мужчина.

Рядом со зданием СК «Дельфин» лежат остатки снарядов. «Это то, что сюда прилетало», – уточняет Полтавец.

На территории спорткомплекса находится футбольное поле с искусственным покрытием – сейчас оно повреждено минами. «Сюда мина вошла, но ее уже вытащили», – дополняет дончанин.

За забором искусственного раньше находилось «живое» футбольное поле. Но его уже нет – заросло травой.

Полтавец направляется к горбольнице № 21: «Неоднократно обстреливалась. Прилеты ловила она ни раз. Но здесь уже окна повставляли».

Бывшее здание супермаркета «АТБ». «Сначала это был кинотеатр "Аврора", потом здесь был "АТБ". Ну, а сейчас – мусорник», – комментирует мужчина.

Рынок «Октябрьский». «Здесь раньше были торговые ряды. Торговали овощами, пивалдриком – всем. Бабушки здесь раньше стояли, продавали со своего огорода. А сейчас – вообще ничего нет. Всё в осколках, всё разломано. В крайнем вагончике я всегда покупал у тетеньки кашу для собак, сейчас и он околками посечен», – отмечает Полтавец.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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