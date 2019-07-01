Военные, россияне и «ЛНР»: В «ДНР» озвучили квоты бюджетных мест в вузах. Новости

В «ДНР» в нынешнем учебном году насчитывается 8 120 выпускников 11-х классов. Об этом сообщает местная газета.

По данным «министерства образования ДНР», 524 выпускника окончили школу с «золотыми» медалями, еще 223 – с «серебряными». Медалисты могут рассчитывать на дополнительные балы при поступлении в вузы «ДНР».

С 24 июня по 31 июля в «республике» идет вступительная кампания. Прием документов от абитуриентов ведется в 17 вузах и 103 учреждениях среднего профессионального образования.

По местным правилам, абитуриент может подать документы не более, чем в 2 вуза и суммарно на 3 специальности. Что касается техникумов, то можно поступать только в одно учебное заведение и не более чем на 3 специальности.

На 2019/2020 учебный год для поступающих в вузы «ДНР» выделено около 9 тыс. бюджетных мест. «Также отдельные квоты выделены для военнослужащих и детей погибших военнослужащих, участников боевых действий – 650 бюджетных мест», – уточняет «минобразования».

Для жителей России и «ЛНР» предусмотрено по 300 бюджетных мест.