В зоне ООС тушили масштабный пожар: Не исключают диверсию (Видео). Новости

30 июня вблизи позиций Объединенных сил произошел сильный пожар. Начали детонировать неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся после обстрелов незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами. Неизвестно, от чего загорелось. Возможно, умышленный поджог. Масштабы велики: сухо и еще ветер сильной. В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники... На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов», – рассказал военнослужащий с позывным «Сержант ».

«Произошло возгорание сухой травы. В результате чего большая площадь вблизи сел Широкино и Бердянское была охвачена пожаром. Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам. Выгорела трава, посадки, чтобы погасить такой большой пожар, военным и спасателям ГСЧС понадобилось более 8-ми часов. Пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бердянского», – сообщил руководитель военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.

По его словам, вероятной причиной пожара могла стать диверсия – такой вариант не исключают.