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Авдеевка попала под обстрел: Есть разрушения (Фото). Новости

Авдеевка попала под обстрел: Есть разрушения (Фото)

01.07.19 07:36dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook Павла Малыхина

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли Авдеевку (Донецкая обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.

По его словам, обстрел произошел 30 июня около 18:00. «Не прошло и недели ... Уже второй раз за несколько дней… Ул. Нахимова, 1,3 – разбитые окна. Ул. Нахимова, 13 – прямое попадание в крышу. Пострадавших и жертв нет», – написал Малыхин.

Напомним, 26 июня НВФ обстреляли Авдеевку, используя тяжелую артиллерию.

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