Сколько заплатим за «лишние метры»: Что нужно знать о налоге на жилье. Новости

С 1 июля для украинцев, владеющих большими квартирами и домами, начинается отсчет времени для уплаты налога на недвижимость. В этом году им придется уплатить больше, чем в прошлом, так как размер налога зависит от минимальной зарплаты, а она увеличилась на 523 грн. Юристы говорят, что налог стоит уплатить, даже если не пришло уведомление из Государственной фискальной службы (ГФС), чтобы не оштрафовали. Об этом пишет «Сегодня».

Как разъяснила ГФС, по сравнению с прошлым годом не изменились ни ставки налога, ни размеры облагаемой налогом площади. Выросла только минимальная зарплата, в процентах от которой взимается налог, поэтому ожидается, что за счет этого в казну поступит больше денег.

Напомним: налог на недвижимость платится за предыдущий год, то есть в 2019 году надо рассчитаться за приобретения в 2018 году. Максимальная ставка за 1 кв. м равна 1,5% от минимальной зарплаты (МЗП) на 1 января года (в 2018 году это 3723 грн), за который платится налог. Льготная площадь (общая, а не жилая), за которую платить не надо, равна 60 кв. м для квартиры, 120 кв. м для частного дома, 180 кв. м для квартиры + дом. Если метраж больше, то облагаются налогом только «лишние» метры. Например, для квартиры площадью 65 кв. м считается налог лишь с пяти «квадратов». Когда собственников недвижимости больше одного и доля каждого выделена в натуре, то каждый расплачивается с государством отдельно, это позволяет либо не платить вовсе, либо существенно сэкономить. Рассчитаться надо до 1 сентября, иначе ГФС насчитает штраф – 10% суммы налога при просрочке до месяца и 20% при просрочке больше месяца плюс пеня в размере 0,04% от суммы долга за каждый день просрочки.

В ГФС напомнили, что так как налог поступает в местные бюджеты, то и его размер определяют местные органы власти, поэтому процент может быть меньше, чем максимальные 1,5% МЗП. Как правило, такой процент платит бизнес, а с физлиц берут меньше. Так, в Киеве ставка налога равна 0,75%, в Харькове и Одессе – 1%, во Львове 0,5% для собственников квартир и 1% для собственников частных домов. Поэтому налог на квартиру общей площадью 90 кв. м в столице составит 838 грн: (90 – 60) х 3723 х 0,75% = 838, во Львове вдвое меньше – 419 грн, а в Харькове и Одессе на четверть больше – 1117 грн. Интересно, что многие объединенные территориальные громады в селах устанавливают для физлиц ставку 0%, либо в 50-100 раз меньше максимальной. В 2018 году в казну поступило около 1 млрд грн налога, его внесли 1 млн собственников жилья. То есть платят порядка 5% семей. По данным ГФС, на 2019 год подготовлено уже 1,2 млн уведомлений. По словам юриста Владимира Столитнего, увеличение числа плательщиков связано с наполнением электронной базы налогообложения.

«База ведется с 2014 года, поэтому многих собственников жилья в ней пока нет, они не получают уведомлений и не платят налоги. Но база постоянно пополняется: за счет покупки жилья, вступления в наследство новых собственников и мониторинга ГФС реестров недвижимости. Поэтому стоит начать платить добровольно, иначе, если вас обнаружат налоговики, придется внести налог за последние три года плюс 20% штрафа. А вот тех, кто "сдался" сам, как правило, не штрафуют», – разъяснил Столитний.

Для нашего примера санкции за три года составят для Киева около 2 тыс. грн.

Согласно Налоговому кодексу, от уплаты налога на недвижимость освобождаются: участники боевых действий; семьи, имеющие пять и более детей; дети-сироты и дети с ограниченными возможностями, воспитываемые только одним из родителей; детдома семейного типа, религиозные организации, детсады, школы. Местные громады могут вводить свои льготы, чаще всего от подати освобождают пенсионеров и инвалидов. А вот для владельцев крупной недвижимости кодекс требует дополнительную оплату: за квартиру общей площадью свыше 300 кв. м и за дом свыше 500 кв. м ежегодно взимается дополнительно 25 тыс. грн независимо от числа собственников.