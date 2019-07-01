Непогода на Луганщине: Повалены опоры, оборваны провода. Новости

Стихия стала причиной отключений электроснабжения в Сватовском районе (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

«28 июня местами по территории области прошли сильные ветры и грозы. Непогода стала причиной обесточивания энергоснабжения линий в Сватово и селе Маньковка. Шквальный ветер повалил опоры и повредил провода», – говорится в сообщении.

В результате 79 абонентов находятся без света. Ремонтные бригады Сватовского РЭС работают в оперативном режиме, чтобы ликвидировать отключение в кратчайшие сроки.

ООО «ЛЭО» обращается к потребителям с просьбой быть предельно внимательными и в случае аварий или выявления оборванного провода немедленно звонить в колл-центр компании по номеру: 0 (800) 300-074.