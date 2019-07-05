Какие конкретно преступления предотвращены: В «ДНР» обсуждают комендантский час. Новости

Комендантский час нужен лишь в прифронтовых районах неподконтрольной украинским властям части Донетчины. Об этом заявил «мэр» неподконтрольной Горловки Иван Приходько, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Как человек, управляющий прифронтовым городом, могу сказать, что комендантский час нужен. И в Донецке тоже. Вот, например, в поселке Седово, куда люди едут отдыхать, такой необходимости нет. Но это мое личное мнение», – заявил Приходько.

Он также добавил, что «благодаря комендантскому часу предотвращено большое количеств преступлений».

Жители неподконтрольных Горловки и Донецка высказали свои мнения по поводу комендантского часа. Некоторые люди считают, что комчас – необходимость:

Анюта: «Мне он не мешает вообще. Я после 23:00 и раньше особо не часто гуляла. Мне сейчас шляться по ночам нет сильной необходимости»;

Константин: «И что толку от отмены в конкретных городах, даже когда пока тихо… В Седово все равно сидят за шашлыками всю ночь в своих пансионатах и купаются в море, там и днем, кроме как на рынок, и выйти некуда»;

Владимир: «Больше неприятностей людям доставляют бытовые гопники, как отмена – так под окнами ор, мат, визги, звон битой посуды. "Стражи порядка" в это время охраняют новых дэнээровцев на бульваре Пушкина. В Седово, может, и нормально на лето отменять»;

Николай: «По ночам спать дома надо, а не шляться по улицам в поисках приключений!».

Большинство же – противники комчаса и отмечают его бессмысленность: