Какие конкретно преступления предотвращены: В «ДНР» обсуждают комендантский час. Новости

Комендантский час нужен лишь в прифронтовых районах неподконтрольной украинским властям части Донетчины. Об этом заявил «мэр» неподконтрольной Горловки Иван Приходько, сообщают местные интернет-ресурсы.
«Как человек, управляющий прифронтовым городом, могу сказать, что комендантский час нужен. И в Донецке тоже. Вот, например, в поселке Седово, куда люди едут отдыхать, такой необходимости нет. Но это мое личное мнение», – заявил Приходько.
Он также добавил, что «благодаря комендантскому часу предотвращено большое количеств преступлений».
Жители неподконтрольных Горловки и Донецка высказали свои мнения по поводу комендантского часа. Некоторые люди считают, что комчас – необходимость:
- Анюта: «Мне он не мешает вообще. Я после 23:00 и раньше особо не часто гуляла. Мне сейчас шляться по ночам нет сильной необходимости»;
- Константин: «И что толку от отмены в конкретных городах, даже когда пока тихо… В Седово все равно сидят за шашлыками всю ночь в своих пансионатах и купаются в море, там и днем, кроме как на рынок, и выйти некуда»;
- Владимир: «Больше неприятностей людям доставляют бытовые гопники, как отмена – так под окнами ор, мат, визги, звон битой посуды. "Стражи порядка" в это время охраняют новых дэнээровцев на бульваре Пушкина. В Седово, может, и нормально на лето отменять»;
- Николай: «По ночам спать дома надо, а не шляться по улицам в поисках приключений!».
Большинство же – противники комчаса и отмечают его бессмысленность:
- Александр: «А какие конкретно преступления предотвращены благодаря комчасу? Захарченко, "Гиви" и "Моторолу" уберегли? В Луганске памятники уберегли? Кормушка это, а не комчас»;
- Тамара: «Уже 5 лет у нас комендантский час. Может быть, как-то уходить от него. Он нужен в прифронтовых районах, но зачем он в Шахтерске, Снежном, Макеевке и других городах?»;
- Катерина: «Никто не заставляет "шляться по ночам". Но у многих людей бывает такая необходимость. Самое банальное – это то, что иногда нужно выйти в магазин или в аптеку поздно, а не получается, так как уже КЧ»;
- Руслан: «Да достали вы уже с своим комендантским часом, полиция 6-й год людей загоняет, как скот в стойло, в 23:00, сколько можно жить в таком дерьме. Проверяйте прописку и отпускайте людей, лето на дворе. Превратили людей в стадо овец, а себе сделали хорошую кормушку с работяг, есть деньги – пойдешь домой, нет денег – поедешь в РОВД»;
- Сергей: «Так а документы зачем? Все равно загребут. Я знаю случаи, когда людей забирали в 23:10 возле дома с документами, хотя кто в гостях задержался, кто девушку провожал»;
- Ярослав: «23:10 – это ни о чем. В 22:45 некоторых вышедших покурить под подъездом загребали»;
- Влад: «Меня на выпускной в 2017 году в 22:55 загребали»;
- Денис: «Люди сами должны решать, что им ночью делать»;
- Михаил К.: «Молодежь с ума сходит... Я в свои 24 жил в клубах, пару часов поспал – и на работу. А сейчас как дедушка… Телек посмотрел, и в 23:00 спать лег. Уныло это все… Самое интересное, что ни разу за 5 лет я не прочел и не увидел новость о том, что в комчас поймали диверсантов. Ну хоть бы одного. Зато видел новость, что зимой задерживали за выходные более 200 человек за комчас. И ни одного диверсанта»;
- Александр: «5 лет комендантского часа – уже поколение детей выросло, которые звездочек на небе не видели»;
- Михаил Ж.: «А есть хотя бы список "диверсантов", которых поймали в коменду?»;
- Алексий: «Полиции приказ свыше, таким образом народ держат в узде».
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