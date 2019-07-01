Выборы – новые, нарушения прав – прежние. Статьи

Для того, чтобы участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля нынешнего года, 17 119 украинцев уже воспользовались своим правом временно изменить место голосования. Таковы данные Государственного реестра избирателей по состоянию на 25 июня.

Донбасс не торопится

Среди мест, в которых предпочитают проголосовать такие избиратели, сейчас лидирует Киев. В тройку «призеров» входят также Киевская и Харьковская области. Донецкая область довольно неожиданно пока в первую тройку не попала, удовлетворившись четвертым местом с результатом 1 475 человек. И это немного.

Как известно, перед вторым туром минувших президентских выборов 21 апреля нынешнего года сменили место голосования 325 604 украинских избирателя. Причем, наибольшее количество заявлений было подано как раз от жителей Донецкой области – 63 869.

Примечательно, что 75 607 из сменивших место голосования тогда были переселенцами, известными также как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Такие данные обнародовала пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»). Удастся ли повторить или превзойти этот результат на нынешних парламентских выборах? Многие эксперты сомневаются в этом. Согласно официальным данным, в Украине на данный момент насчитывается около 1,5 млн ВПЛ. Нетрудно заметить, что большая их часть предыдущие выборы проигнорировала…

Впрочем, нынешний процесс еще в самом разгаре и далек от завершения. Последним сроком для смены места голосования на данных выборах в парламент является 15 июля 2019 года. То есть, до окончания возможности остается еще две недели.

Что делать, чтобы сменить место голосования?

Как известно, граждане Украины, согласно законодательству, могут временно сменить место для голосования на другое. Для этого достаточно лишь обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей. Причем, это можно сделать как по месту регистрации, так и в том месте, в котором украинец хочет проголосовать в день выборов. Там нужно предъявить паспорт гражданина Украины (или другой документ, подтверждающий такое гражданство) и написать соответствующее заявление. Собственно говоря, это и все.

Ранее (на предыдущих президентских выборах) избиратель, временно меняющий место голосования должен был подтвердить (по сути – доказать) необходимость такого шага с предоставлением соответствующих документов (или их копий). Это не касалось лишь переселенцев, а также жителей неконтролируемых Украиной территорий. Их причины были вполне очевидными и никаких доказательств не требовали.

А 29 мая 2019 года Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) упростила процедуру смены места голосования для всех – теперь никому подтверждать причину не нужно. Таким образом, чтобы сменить место голосования любому гражданину Украины стало достаточно письменно изъявить такое желание, подтвердив соответствующим документом, что он – избиратель. Такое положение дел сохраняется и сейчас.

Один бюллетень, вместо двух?

Таким образом, в день выборов (т.е. 21 июля) необходимо прийти на избирательный участок и предъявить там один из документов. Для гражданских существует два варианта – паспорт гражданина Украины (книжку или ID-карту, значения не имеет) или временное удостоверение гражданина Украины. Военнослужащие срочной службы могут предъявить военный билет. Предъявления любого из этих документов достаточно для получения бюллетеня для голосования на выборах.

Нюанс ситуации заключается в том, что на выборах в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля, всем избирателям должны выдавать… два бюллетеня. Причина – смешанная система выборов в Украине. Это означает, что половину (225 парламентариев) выберут по спискам политических партий, а вторую половину (точнее, 199 депутатов) – по мажоритарным (одномандатным) округам.

Отсюда и два бюллетеня для голосования. Один бюллетень – для голосования за какую-то партию, участвующую в данных выборах. Второй бюллетень – для голосования за какого-либо кандидата в Верховную Раду по конкретному одномандатному округу.

Такие, казалось бы, ненужные, излишние подробности объясняются просто. Дело в том, что если какой-то избиратель временно сменил место своего голосования, то он уже не может голосовать вторым бюллетенем за кандидата по одномандатному округу. Логика здесь простая. С одной стороны, сменив место голосования, он ушел из своего округа и проголосовать за своего «мажоритарщика» не сможет чисто физически. С другой, он находится на избирательном участке чужого для себя округа и голосовать за местного «мажоритарщика» как бы не имеет права. Поэтому, соответствующий бюллетень для голосования ему банально не дадут.

Что же касается бюллетеня для голосования за партии, то сам процесс проходит повсюду (это называется общегосударственный избирательный округ) и, поэтому, где именно голосует избиратель не имеет никакого значения.

Люди без своего депутата

Очевидным следствием вышесказанного является то, что все ВПЛ, а также жители неконтролируемых Украиной территорий Донбасса априори не участвуют в процессе избрания депутатов Верховной Рады по мажоритарной системе и второго бюллетеня для голосования не получат ни в коем случае. Они голосуют исключительно за понравившуюся им политическую партию. И все.

Пикантность ситуации заключается, собственно, даже не в том, что они временно сменили место для голосования и попали в ситуацию, описанную выше. Дело в том, что даже если бы они не сменили место голосования, своих «мажоритарщиков» они все равно избрать бы не смогли. «Мажоритарщики» представляют конкретные округа, а в округах, которые находятся на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей, выборы таких депутатов не проводят по очевидной причине. Именно поэтому, вторая половина парламента («мажоритарная») половиной называется несколько условно и состоит не из 225, а из 199 депутатов. Остальных 26, представляющих округа неконтролируемых территорий, не избирают.

Так, что переселенцы и жители неконтролируемых территорий в любом случае получают для голосования один бюллетень («партийный»), так как своих депутатов по мажоритарным округам они не избирают. Чтобы получить два бюллетеня для голосования, нужно голосовать в пределах «родного» избирательного округа.

Из этого «железного» правила есть только одно небольшое исключение. На Донбассе есть округа, через которые проходит линия разграничения, так, что часть округа находится на контролируемой Украиной территории, а другая часть – на неконтролируемой. В этом случае житель неконтролируемой части может выехать на контролируемую и остаться в пределах своего избирательного округа. Как вариант – избиратель может сменить место голосования в пределах своего округа. В таких случаях он может выбирать депутата-мажоритарщика и ему выдадут два избирательных бюллетеня.

И снова дискриминация

Такое положение дел правозащитники уже назвали дискриминацией переселенцев. «Вопреки международным и национальным законодательным стандартам, избирательные права ВПЛ ограничены, поскольку (при отсутствии прописки, а, следовательно, и избирательного адреса в месте голосования) они не могут участвовать в местных и парламентских выборах в одномандатных (мажоритарных) округах. Даже изменив место голосования в вышеупомянутом порядке, переселенец не сможет проголосовать на грядущих парламентских выборах в одномандатном округе. То есть большинство ВПЛ (место жительства которых зарегистрировано на временно оккупированных территориях) 21 июля получат только один бюллетень для голосования в многомандатном общегосударственном округе», – заявили несколько дней назад в общественной организации «Донбасс-SOS».

В качестве выхода правозащитники предложили срочное принятие Верховной Радой законопроекта №6240. Среди прочего, этот проект предлагает расширить перечень оснований определения избирательного адреса. Причем, одним из оснований будет справка ВПЛ. Однако, достаточно очевидно, что ни данный, ни подобный ему законопроект парламент до выборов не примет.

Нет прописки – нет голосования

Свои нюансы есть и у ВПЛ, у которых вообще нет никакой прописки. Речь вовсе не о профессиональных бездомных, как это могло бы показаться. По такую категорию попадают, к примеру, бывшие студенты из неконтролируемых Украиной территорий Донбасса. Во время учебы они были временно прописаны (зарегистрированы) в общежитии своего учебного заведения. Часть таких студентов, по окончании своего вуза, была выписана из общежитий и так и не смогла нигде прописаться. Таким образом, у них нет регистрации (а значит и избирательного адреса) даже на неконтролируемой территории.

Теоретически, у них для того, чтобы проголосовать на грядущих выборах есть два довольно экзотических способа. Первый – в качестве БОМЖа зарегистрироваться в Центре бездомных. Таким странным образом, они получают адрес проживания (он же – избирательный адрес) и могут проголосовать. Второй – обратиться напрямую в Государственный реестр избирателей с просьбой назначить им избирательный адрес, чтобы иметь возможность проголосовать.

В реальности, ни один из этих вариантов не гарантирует успеха. В первом случае, вероятность, что обратившемуся откажут, мотивируя это тем, что мест уже нет, достаточно велика. Конечно, дальше можно посудиться с руководством Центра бездомных…

Во втором случае, руководитель органа ведения реестра на подобные обращения может реагировать как ему заблагорассудится. Может потребовать доказать, что потенциальный избиратель проживает по конкретному адресу, просто без регистрации. И в любом случае руководитель не обязан делать то, о чем его просят.

Как заявил пару месяцев назад министр юстиции Павел Петренко, в Украине проживает около 1 млн человек, вообще не имеющих регистрации. Сколько из них переселенцев, точно неизвестно.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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