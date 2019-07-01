Стало известно, какие иностранные делегации посетили зону ООС (Фото). Новости

Только за прошлую неделю район проведения ООС посетили делегации Королевства Швеция, профессоров и аспирантов Университета Лейпцига и румынский публицист-международник Росиан Василеу. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в пресс-службе ООС в Facebook,

«Представители многих европейских стран, которые на протяжении пяти последних лет поддерживают наше государство в борьбе с внешней агрессией, стремятся посетить район проведения операции Объединенных сил для того, чтобы определить новые векторы поддержки народа Украины. Убедиться в том, что угрозы и риски, связанные с российской агрессией остаются неизменными и актуальными для всего цивилизованного мира. А также изучить опыт украинцев относительно противостояния гибридным угрозам», – говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошлую неделю район проведения ООС посетили делегации Королевства Швеция во главе с членом Комитета обороны, заместителем руководителя Комитета по иностранным делам, членом Атлантического совета и делегации Северного Совета, политическим советником министра обороны Королевства Швеция господином Полом Джонсоном.

Также, с целью исследования темы агрессии России на востоке Украины в ООС побывала группа ученых – профессоров и аспирантов Университета Лейпцига, среди которых представители Армении, Польши, Грузии и Германии.

Кроме того, в районе ООС побывал Росиан Василеу – румынский публицист-международник. Автор многих печатных работ на темы региональной безопасности.

«Иностранных гостей поразили не только мужество украинских воинов, усилия Объединенных сил, направленные на помощь людям и создания безопасных условий для развития региона, но и упорство местных патриотов, большинство из которых встретили войну в совсем юном возрасте. Это были учителя и старшеклассники Лисичанска, студенты и преподаватели Краматорска, педагоги-энтузиасты Авдеевки, которых объединяет одно – искренняя любовь к Родине и преданность в стремлении сделать все возможное для сохранения культурной идентичности и национального наследия Украины», – говорится в сообщении ООС.