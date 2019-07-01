Донбасс, Крым, побережье Черного моря: Американский БПЛА провел многочасовую разведку (Фото). Новости

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил очередной многочасовой разведывательный полет над линией разграничения на Донбассе, вблизи Крыма и Кубани. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

«Стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, б/н 10-2043, позывной UAVGH000, взлетевший с авиабазы Sigonella, производит мониторинг линии разграничения на Донбассе», – говорится в сообщении.

Затем он в течение около пяти часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.