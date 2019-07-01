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В соцсетях показали автомобильные очереди на КПП «ДНР» (Фото). Новости

В соцсетях показали автомобильные очереди на КПП «ДНР» (Фото)

ДН

01.07.19 08:54dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» продолжают собираться большие очереди. Фото автомобильной очереди публикуют очевидцы.

Так, очевидец Алексей 30 июня показал очередь в районе неподконтрольной украинским властям Еленовки. Он отметил, что это очередь из неподконтрольного Донецка в сторону подконтрольной украинским властям территории.

Также люди показывали ситуацию в районе КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл»). В частности, Антон отмечает, что так выглядела очередь 30 июня в сторону подконтрольной украинским властям территории.

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