Оплатить коммуналку теперь никак: В Горловке показали очередь за электронной очередью на паспорта РФ (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) собираются огромные очереди в «Почту Донбасса» для записи в электронную очередь на получение российских паспортов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Горловка. Очередь за электронной очередью», – подписал фото, опубликованное в местном паблике, очевидец.
Некотоыре люди иронично отреагировали на ситуацию:
- Рома: «Нужно сделать электронную очередь на электронную очередь, тогда вообще будет огонь»;
- Максим: «Даже за электронной очередью очередь»;
- Оксана: «Очередь на очереди, очередью погоняет!».
Многие возмущены:
- Виктор: «Как говорил Лавров? Д**илы, бл**ь»;
- Татьяна: «Мне на почту надо, не в очередь, теперь сдохнешь там»;
- Сергей: «Оплатить коммуналку теперь никак».
Ранее сообщалось, что в «ДНР» для жителей стоимость автобусной поездки в Ростовскую область за получением российского паспорта составляет 550 руб. в обе стороны (225 грн по местному курсу валют).
Напомним, для жителей «ЛНР» поездка в Новошахтинск Ростовской области за получением российского паспорта обходится в 450 руб. Дорога из Луганска в Новошахтинск занимает около 3 часов, получение паспортов 30-ю пассажирами – еще 2 два часа, и 3 часа на обратную дорогу.
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