Оплатить коммуналку теперь никак: В Горловке показали очередь за электронной очередью на паспорта РФ (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) собираются огромные очереди в «Почту Донбасса» для записи в электронную очередь на получение российских паспортов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Горловка. Очередь за электронной очередью», – подписал фото, опубликованное в местном паблике, очевидец.

Некотоыре люди иронично отреагировали на ситуацию:

Рома: «Нужно сделать электронную очередь на электронную очередь, тогда вообще будет огонь»;

Максим: «Даже за электронной очередью очередь»;

Оксана: «Очередь на очереди, очередью погоняет!».

Многие возмущены:

Виктор: «Как говорил Лавров? Д**илы, бл**ь»;

Татьяна: «Мне на почту надо, не в очередь, теперь сдохнешь там»;

Сергей: «Оплатить коммуналку теперь никак».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» для жителей стоимость автобусной поездки в Ростовскую область за получением российского паспорта составляет 550 руб. в обе стороны (225 грн по местному курсу валют).

Напомним, для жителей «ЛНР» поездка в Новошахтинск Ростовской области за получением российского паспорта обходится в 450 руб. Дорога из Луганска в Новошахтинск занимает около 3 часов, получение паспортов 30-ю пассажирами – еще 2 два часа, и 3 часа на обратную дорогу.

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