Ситуация в пунктах пропуска утром 1 июля: Проезда ожидали 200 авто. Новости

Сегодня утром, 1 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 35,5 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8235 человек и 1140 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7100 человек и 1295 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6500 человек и 1190 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4125 человек и 1065 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9485 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Анатолич: «8:19. На "Каргилле" в сторону Донецка 20 +– общей и 4 льготы»;

Nata: «8:32. Курахово украинский БП 20 машин, 60 пешеходов»;

«Pljaskin»: «8:34. "Каргилл", на въезд в Донецк 20 авто (основная)»;

Alex: «8:44. На "Каргилле" пеших мало, прошел быстро. На украинском "нуле" на три-четыре автобуса. "Каргилл" в Донецк 4 машины, только что проезжал на маршрутке. "Каргилл" в Украину – машин много, до знака "Доноил". Ночевало много машин, около 90. Люди приехали вчера в 12:30, на момент середина посадки, пропускают 3+3+ 2 ультральгота»;

«Pljaskin»: «8:51. О как!) А я стою 17-ый в Донецк, на "Каргилле")) около 20-25 авто в Донецк, на сейчас»;

Alex: «8:53. Минут 15 назад ехали с "Каргилла" на украинский "ноль" в маршрутке, народ еще удивился что мало машин, но время идет и народ едет, а ты думал до вечера 4 машины будет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Young»: «7:36. "Перлына" машин много и как обычно 3 ряда перевозов»;

Виталий: «8:26. Еленовка в Мариуполь. Очередь за поворотом. Больше 150 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.